На корабле "Союз" не нашли новых следов от сверла, сообщил источник

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции (МКС) не нашли новых следов сверления в корпусе космического корабля "Союз МС-09", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Никаких новых следов от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях "Союз" нет. Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него", — сказал собеседник агентства.

"Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы", — добавил он.

Утечку воздуха на МКС нашли почти две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.