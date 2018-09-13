S7 Space планирует создать многоразовую ракету менее чем за пять лет

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.S7 Space планирует создать многоразовую ракету для плавучего космодрома "Морской старт" в рекордно короткие сроки и может сделать это быстрее, чем за пять лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании по средствам выведения Игорь Радугин.
При этом он напомнил, что Илон Маск "делал свою многоразовую ракету около 10 лет".
Игорь Радугин начал работать в S7 Space 10 сентября 2018 года. Он перешел туда из Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", где занимался разработкой ракеты "Союз-5", которую "Роскосмос" предлагал для использования на "Морском старте". S7 Space, владеющая плавучим космодромом, неоднократно критиковала проект новой ракеты за устаревшие технические решения и неоднозначную экономическую эффективность.