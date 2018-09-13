РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Игорь Радугин: ничего нового в конструкции многоразовой ракеты нет

02250
© Фото из личного архиваЗаместитель генерального директора S7 Space по средствам выведения Сергей РадугинЗаместитель генерального директора S7 Space по средствам выведения Сергей Радугин
© Фото из личного архива

На днях в российской ракетно-космической отрасли произошло неординарное событие — первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Игорь Радугин, который руководил разработкой новой российской ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты, покинул свой пост и в понедельник, 10 сентября, перешел на работу в молодую частную компанию S7 Space (входит в группу компаний S7), которая владеет проектом "Морской старт".

Компания S7 Space многократно критиковала Роскосмос и РКК "Энергия" за то, что новый носитель "Союз-5" еще на этапе эскизного проектирования технологически устарел и представляет собой подросшую и потолстевшую версию ракеты "Зенит". Кроме того, в техническом задании на ракету не оговаривались требования к экономической эффективности, что, по мнению S7 Space, критически важно для работы на рынке пусковых услуг. Технологическим прорывом и способом снижения стоимости стало бы создание многоразовой ракеты по аналогии с американским носителем Falcon 9 Илона Маска.

О своих задачах в частной космической компании S7 Space, планах создания первой российской многоразовой ракеты и феномене Илона Маска в своем первом интервью в новой должности специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал заместитель генерального директора S7 Space по средствам выведения Игорь Радугин.

— Почему вы решили перейти в S7 Space и какие задачи там будете решать? Что вас, человека с большим опытом работы в космической отрасли, привлекло перейти в частную компанию?

Запуск ракеты Союз. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ракета "Союз-5" впервые доставит космонавтов на орбиту в 2023 году

— Во-первых, основные направления работ, которые относятся к моей компетенции в S7 Space, являются логическим продолжением того, чем я занимался последнее время в ракетно-космической корпорации "Энергия" — разработка перспективной многоцелевой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и различные варианты ее применения, в том числе для запусков с плавучего космодрома "Морской старт".

Во-вторых, практика последних десятилетий как у нас, так и за рубежом, показывает, что реализация негосударственных коммерческих проектов, особенно в условиях частной компании, может проводиться с большей динамикой без необходимости прохождения многочисленных бюрократических процедур по сравнению с выполнением государственных заказов. Это, безусловно, является привлекательной стороной работы в компании S7 Space.

— Вы перешли в S7 один или с командой?

— Я пришел один, но рассчитываю, что за мной придет несколько наиболее компетентных специалистов, с которыми мы работали вместе.

— В декабре 2017 года владелец группы S7 Владислав Филев обозначил интерес к многоразовым носителям. Затем компания S7 Space многократно говорила о необходимости создания для "Морского старта" именно многоразовой ракеты. Значит ли это, что именно вам будет поручено создание такого носителя?

© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт"

— Да, в перспективные планы компании S7 Space входит разработка ракеты-носителя с многоразовым возвращаемым блоком первой ступени, и эта работа будет входить в сферу моей ответственности как главного конструктора средств выведения.

— Многоразовыми носителями занимались еще в СССР. Были проекты в США и других странах. Но именно в последние годы интерес к этой теме резко возрос. Как вы считаете, это связано только с феноменом Илона Маска или это объективный процесс? Стоят ли за этим новые технологические возможности и новые потребности рынка космических пусков?

— Да, вопросами спасения первых ступеней ракет-носителей как в СССР, так и за рубежом, начали заниматься еще в 70-е годы прошлого века. Помимо обширных проектных исследований, в США дошли до практической отработки возвращения и спасения твердотопливных ускорителей первой ступени многоразового транспортного космического корабля "Спейс Шаттл". Правда, до повторного применения ускорителей дело не дошло.

Российские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО Энергомаш. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рогозин: США не могут соперничать с Россией по качеству ракетных двигателей
Возрастание же интереса к работам компании SpaceX в последнее время связано с их главным достижением — практической реализацией экономически эффективного цикла межполетного обслуживания и повторного применения жидкостного ракетного блока первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Востребованность такого типа ракет-носителей определяется величиной снижения общих затрат на запуск по сравнению с аналогичным одноразовым носителем. Рекламируемая величина снижения до 50% является значительным успехом компании в конкурентной борьбе на рынке средств выведения.

Что касается применения новых технологий в многоразовом блоке первой ступени, то, по-моему, ничего принципиально нового в конструкции систем возвращения и посадки блока нет. Все технические решения так или иначе реализовывались раньше, включая ракетодинамический маневр и посадочные устройства, использовавшиеся при мягких посадках автоматических станций и пилотируемых кораблей на поверхность Луны.

— Илон Маск использует в носителе Falcon 9 ракетодинамическую схему возвращения и посадки первой ступени, то есть посадку с помощью собственных двигателей. В космическом Центре Хруничева разрабатывали, в том числе при вашем участии, крылатый многоразовый блок. На ваш сегодняшний взгляд, какой путь предпочтительнее?

— Разработка проекта многоразового ускорителя первой ступени "Байкал" в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и НПО "Молния", который вы, видимо, имеете в виду, преследовала прежде всего цель создания возвращаемого к месту старта ракетного блока первой ступени для всеазимутальной, то есть имеющей возможность запускаться под любым углом к стартовому меридиану, ракеты-носителя легкого класса. Естественно, что исходя из этого требования, чтобы избежать строительства многочисленных посадочных комплексов блока первой ступени, была выбрана самолетная схема блока, обеспечивающая возвратный полет с использованием турбореактивного двигателя. Необходимо заметить, что целевое назначение такого класса ракеты-носителя, равно как и необходимость достижения всеазимутальности, для решения каких-то целевых задач в то время не обсуждались.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМногоразовый ускоритель первой ступени "Байкал" в составе ракеты-носителя "Ангара"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Многоразовый ускоритель первой ступени "Байкал" в составе ракеты-носителя "Ангара"

Для ракеты-носителей среднего и тяжелого классов, к которым относятся и Falcon 9 и "Союз-5", необходимости в запусках с любым возможным азимутом стрельбы нет. В этом случае более эффективным с экономической точки зрения, а также более простым по конструкции и в эксплуатации является многоразовый блок, использующий ракетодинамический маневр при возвратном полете и вертикальную посадку на специально подготовленную площадку с использованием ракетных двигателей.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин на форуме Армия-2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Россия и Казахстан договорились создать на Байконуре комплекс под "Союз-5"

—  В какие сроки может быть разработана и создана новая многоразовая ракета для проекта "Морской старт"?

— Сроки создания новой ракеты-носителя составляют от пяти до семи лет. Если появятся новые возможности сокращения сроков, то это прежде всего связано с тем, что частная компания и коммерческие заказы позволяют обходиться без длительных бюрократических процедур. В принципе, это дает большой резерв по сокращению сроков разработки. Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в 5-6 лет, может быть, сделаем все быстрее. Более конкретно можно будет говорить после первой проектной стадии. Хотелось бы напомнить, что Илон Маск делал свою многоразовую ракету около 10 лет.

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена