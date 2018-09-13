Игорь Радугин: ничего нового в конструкции многоразовой ракеты нет

На днях в российской ракетно-космической отрасли произошло неординарное событие — первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Игорь Радугин, который руководил разработкой новой российской ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты, покинул свой пост и в понедельник, 10 сентября, перешел на работу в молодую частную компанию S7 Space (входит в группу компаний S7), которая владеет проектом "Морской старт".

Компания S7 Space многократно критиковала Роскосмос и РКК "Энергия" за то, что новый носитель "Союз-5" еще на этапе эскизного проектирования технологически устарел и представляет собой подросшую и потолстевшую версию ракеты "Зенит". Кроме того, в техническом задании на ракету не оговаривались требования к экономической эффективности, что, по мнению S7 Space, критически важно для работы на рынке пусковых услуг. Технологическим прорывом и способом снижения стоимости стало бы создание многоразовой ракеты по аналогии с американским носителем Falcon 9 Илона Маска.

О своих задачах в частной космической компании S7 Space, планах создания первой российской многоразовой ракеты и феномене Илона Маска в своем первом интервью в новой должности специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал заместитель генерального директора S7 Space по средствам выведения Игорь Радугин.

— Почему вы решили перейти в S7 Space и какие задачи там будете решать? Что вас, человека с большим опытом работы в космической отрасли, привлекло перейти в частную компанию? © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Ракета "Союз-5" впервые доставит космонавтов на орбиту в 2023 году

— Во-первых, основные направления работ, которые относятся к моей компетенции в S7 Space, являются логическим продолжением того, чем я занимался последнее время в ракетно-космической корпорации "Энергия" — разработка перспективной многоцелевой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и различные варианты ее применения, в том числе для запусков с плавучего космодрома "Морской старт".

Во-вторых, практика последних десятилетий как у нас, так и за рубежом, показывает, что реализация негосударственных коммерческих проектов, особенно в условиях частной компании, может проводиться с большей динамикой без необходимости прохождения многочисленных бюрократических процедур по сравнению с выполнением государственных заказов. Это, безусловно, является привлекательной стороной работы в компании S7 Space.

— Вы перешли в S7 один или с командой?

— Я пришел один, но рассчитываю, что за мной придет несколько наиболее компетентных специалистов, с которыми мы работали вместе.

— В декабре 2017 года владелец группы S7 Владислав Филев обозначил интерес к многоразовым носителям. Затем компания S7 Space многократно говорила о необходимости создания для "Морского старта" именно многоразовой ракеты. Значит ли это, что именно вам будет поручено создание такого носителя?

— Да, в перспективные планы компании S7 Space входит разработка ракеты-носителя с многоразовым возвращаемым блоком первой ступени, и эта работа будет входить в сферу моей ответственности как главного конструктора средств выведения.

— Многоразовыми носителями занимались еще в СССР. Были проекты в США и других странах. Но именно в последние годы интерес к этой теме резко возрос. Как вы считаете, это связано только с феноменом Илона Маска или это объективный процесс? Стоят ли за этим новые технологические возможности и новые потребности рынка космических пусков?

— Да, вопросами спасения первых ступеней ракет-носителей как в СССР, так и за рубежом, начали заниматься еще в 70-е годы прошлого века. Помимо обширных проектных исследований, в США дошли до практической отработки возвращения и спасения твердотопливных ускорителей первой ступени многоразового транспортного космического корабля "Спейс Шаттл". Правда, до повторного применения ускорителей дело не дошло.

Возрастание же интереса к работам компании SpaceX в последнее время связано с их главным достижением — практической реализацией экономически эффективного цикла межполетного обслуживания и повторного применения жидкостного ракетного блока первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Востребованность такого типа ракет-носителей определяется величиной снижения общих затрат на запуск по сравнению с аналогичным одноразовым носителем. Рекламируемая величина снижения до 50% является значительным успехом компании в конкурентной борьбе на рынке средств выведения.

Что касается применения новых технологий в многоразовом блоке первой ступени, то, по-моему, ничего принципиально нового в конструкции систем возвращения и посадки блока нет. Все технические решения так или иначе реализовывались раньше, включая ракетодинамический маневр и посадочные устройства, использовавшиеся при мягких посадках автоматических станций и пилотируемых кораблей на поверхность Луны.

— Илон Маск использует в носителе Falcon 9 ракетодинамическую схему возвращения и посадки первой ступени, то есть посадку с помощью собственных двигателей. В космическом Центре Хруничева разрабатывали, в том числе при вашем участии, крылатый многоразовый блок. На ваш сегодняшний взгляд, какой путь предпочтительнее?

— Разработка проекта многоразового ускорителя первой ступени "Байкал" в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и НПО "Молния", который вы, видимо, имеете в виду, преследовала прежде всего цель создания возвращаемого к месту старта ракетного блока первой ступени для всеазимутальной, то есть имеющей возможность запускаться под любым углом к стартовому меридиану, ракеты-носителя легкого класса. Естественно, что исходя из этого требования, чтобы избежать строительства многочисленных посадочных комплексов блока первой ступени, была выбрана самолетная схема блока, обеспечивающая возвратный полет с использованием турбореактивного двигателя. Необходимо заметить, что целевое назначение такого класса ракеты-носителя, равно как и необходимость достижения всеазимутальности, для решения каких-то целевых задач в то время не обсуждались.

Для ракеты-носителей среднего и тяжелого классов, к которым относятся и Falcon 9 и "Союз-5", необходимости в запусках с любым возможным азимутом стрельбы нет. В этом случае более эффективным с экономической точки зрения, а также более простым по конструкции и в эксплуатации является многоразовый блок, использующий ракетодинамический маневр при возвратном полете и вертикальную посадку на специально подготовленную площадку с использованием ракетных двигателей. © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Россия и Казахстан договорились создать на Байконуре комплекс под "Союз-5"

— В какие сроки может быть разработана и создана новая многоразовая ракета для проекта "Морской старт"?

— Сроки создания новой ракеты-носителя составляют от пяти до семи лет. Если появятся новые возможности сокращения сроков, то это прежде всего связано с тем, что частная компания и коммерческие заказы позволяют обходиться без длительных бюрократических процедур. В принципе, это дает большой резерв по сокращению сроков разработки. Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в 5-6 лет, может быть, сделаем все быстрее. Более конкретно можно будет говорить после первой проектной стадии. Хотелось бы напомнить, что Илон Маск делал свою многоразовую ракету около 10 лет.