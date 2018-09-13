Глава РАН назвал лучшее место для создания международного научного центра

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Остров Русский — это самое лучшее место для создания большого международного научно-инновационного центра, который способствовал бы развитию Дальнего Востока России, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев.
"Это в определенном смысле было долгожданное предложение президента, потому что остров Русский как никакое другое место предназначено для того, чтобы здесь был инновационный центр, может быть, международный", — сказал Сергеев журналистам в кулуарах ВЭФ. По его словам, это будет "такой магнит, центр притяжения", наполненный инфраструктурой для проведения передовых исследований.
"И Дальневосточный регион не только этого заслуживает, но и нуждается в этом, потому что здесь, через границу, находятся быстро развивающиеся экономики", — отметил Сергеев.
"Мы должны сделать Дальний Восток высокотехнологичным. А для этого нужно место с особым вниманием руководства страны, со стороны Академии наук, ученых, для того чтобы сюда шли вложения не только денег, но и человеческого капитала", — добавил глава РАН.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.