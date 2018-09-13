Глава РАН объяснил, от чего зависит будущее человечества

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Развитие мировой науки и международного сотрудничества будет определять будущее человечества, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече со студентами из ряда ведущих юго-восточных стран в рамках Восточного экономического форума.

Встреча прошла в четверг на площадке "Росконгресса".

"Международное научное сотрудничество, развитие науки и технологий — то, от чего зависит будущее всего человечества",- сказал он.

В начале беседы Сергеев рассказал студентам об истории РАН и современном этапе ее работы, о значении Академии наук для развития страны. Касаясь планов по реализации крупных научных проектов в современной России, Сергеев, в частности, рассказал участникам встречи о перспективах строительства на Дальнем Востоке установки класса "мегасайенс" — современного синхротрона, позволяющего с рекордной точностью изучать структуру материи.

Сергеев также отметил, что развитию высоких технологий уделяют особое внимание крупнейшие российские корпорации и компании, в частности такие, как Росатом и Сбербанк.

После встречи Сергеев поделился с журналистами своими впечатлениями от беседы. "Я даже не ожидал, что здесь будет молодежь из разных стран мира, которая интересуется развитием Дальнего Востока, и установлению контактов здесь… Это очень важное и знаковое событие", — подчеркнул он.

По словам Сергеева, приезд этих студентов на ВЭФ — "это очень хорошо, потому что они отражают общественное мнение в тех странах, из которых они приехали — США, Китая, Южной Кореи, Японии".

"Мы со своей стороны поддержали их в этом устремлении и сформулировали наше понимание того, почему интересно приезжать сюда работать и выстраивать отношения с Дальним Востоком", — отметил глава РАН.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.