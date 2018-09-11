МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости создать в России при поддержке государства дополнительный грантовый фонд по общественно-политическим наукам.

Он отметил, что сейчас обсуждается формирование такого фонда наряду с существующим Российским фондом фундаментальных исследований. Сейчас он финансирует, в том числе и гуманитарные науки.

"Но у коллег, которые представляют гуманитарные науки, всегда есть обида, что это, как им кажется, немножко по остаточному принципу. Спасибо и за его работу, но, наверное, нам, действительно,.. имело бы смысл сформировать при поддержке государства дополнительный грантовый фонд по общественно-политическим наукам, который поддержал бы значимые исследовательские направления и образовательные проекты именно в этой сфере", — сказал Кириенко, выступая во вторник на третьем съезде Российского общества политологов.