МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости создать в России при поддержке государства дополнительный грантовый фонд по общественно-политическим наукам.
"Но у коллег, которые представляют гуманитарные науки, всегда есть обида, что это, как им кажется, немножко по остаточному принципу. Спасибо и за его работу, но, наверное, нам, действительно,.. имело бы смысл сформировать при поддержке государства дополнительный грантовый фонд по общественно-политическим наукам, который поддержал бы значимые исследовательские направления и образовательные проекты именно в этой сфере", — сказал Кириенко, выступая во вторник на третьем съезде Российского общества политологов.