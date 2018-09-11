ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Научные центры мирового уровня по изучению искусственного интеллекта и, в частности, его влияния на общество надо создавать в России, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В беседе с РИА Новости в ходе Восточного экономического форума Сергеев напомнил, что одним из приоритетов будущего национального проекта "Наука" станет создание в России исследовательских центров мирового уровня по разным дисциплинам.

"Там у нас делаются акценты на математические центры, генетические центры и другие. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы в самые ближайшие годы организовали у нас в стране несколько центров мирового уровня по искусственному интеллекту", — сказал глава РАН.

По словам Сергеева, речь идет не просто о решении чисто технологических задач. "Искусственный интеллект ставит очень серьезные проблемы для каждого из нас, потому что его появление вытесняет нас как работников в другой сектор деятельности, потому что все то, что можно формализовать, запрограммировать, все это уйдет в искусственный интеллект. А мы вытесняемся в область креативных профессий", — пояснил Сергеев.

"Наступление компьютеров, искусственного интеллекта ставит во главу повестки то, что мы должны всячески учить людей креативности. Потому что именно креативность — это то, что будет отделять нас от первых вариантов искусственного интеллекта и только благодаря чему человечество сможет позиционировать себя в этом соревновании", — сказал глава РАН.