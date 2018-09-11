РАН готова помочь в создании отечественных роботов для освоения океана

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российская академическая наука готова помочь в создании отечественной техники, позволяющей России изучать и добывать ресурсы мирового океана, но для этого нужны заказы и финансирование, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов во вторник на сессии "Мировой океан: ресурсы без границ" Восточного экономического форума.

Выступая на сессии, Адрианов отметил, что у России "в зачаточном состоянии" находится подводное машиностроение для работ на морских глубинах.

По его словам, это не только техническая проблема, но и геополитическая, связанная с определением национальных границ морских ресурсов с помощью лицензий на их разведку и добычу. "И если здесь мы впадем в технологическое отставание, то эти районы (скопления тех или иных ресурсов) окажутся разделены (между другими странами)", — сказал Адрианов.

"Нужно привлекать науку. У нас нет робототехнических средств, чтобы начать разработки, чтобы вести учет геологических ресурсов? Но у нас есть возможности (их создания). В составе Дальневосточного отделения Российской академии наук есть замечательный Институт проблем морских технологий, который может делать этих подводных роботов. Нужно ставить задачи перед этим институтом, обеспечивать должное финансирование, и вы получите технические средства, которые на данном этапе нам необходимы", — отметил ученый.

Кроме того, для освоения морских ресурсов надо привести в должный порядок российский научный флот, добавил Адрианов. "Он находится в совершенно неудовлетворительном состоянии", — сказал вице-президент РАН. "Комплексные научные экспедиции? Нужно вернуться к программе "Мировой океан", которая когда-то была, но сейчас, к сожалению, не поддерживается", — сказал он.

"Давайте получать научно обоснованные предложения для решения всех этих вопросов (разведки и освоения морских ресурсов), не откладывая их в долгий ящик, пока их не решили за нас и это не вышло нам боком", — резюмировал Адрианов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.