Пустоты под стартовым столом на Восточном заделают за месяц

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пустоты под стартовым столом для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный образовались из-за некачественного бетона, "Роскосмос" устранит недостатки до 5 октября 2018 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Пустоты нашли под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания стартового комплекса. На ликвидацию проблемы выделят 4,5 миллиона рублей.

"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" выявили некачественный бетон под обшивкой стартового стола на космодроме Восточный, однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года", — сказал представитель ЦЭНКИ.