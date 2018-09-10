Пустоты под стартовым столом на Восточном заделают за месяц

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пустоты под стартовым столом для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный образовались из-за некачественного бетона, "Роскосмос" устранит недостатки до 5 октября 2018 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" выявили некачественный бетон под обшивкой стартового стола на космодроме Восточный, однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года", — сказал представитель ЦЭНКИ.