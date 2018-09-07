В России приостановили создание частной платформы для спутников

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Создание частной платформы "Атом" для космических аппаратов различного назначения остановлено из-за трений между госкорпорацией "Роскосмос" и компанией "Даурия Аэроспейс" по неудачно завершившемуся в прошлом году запуску первых спутников, построенных частной компанией по заказу госкорпорации.
"Межведомственной рабочей группой Национальной технологической инициативы (куда входит рабочая группа "Аэронет") на сегодняшний день одобрен только один космический проект — создание служебной платформы многоцелевого космического аппарата "Атом". Речь идет о создании именно платформы, на которую можно навешивать аппаратуру для решения разных задач — от обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли до работ на астероидах. Предполагалось, что производителем таких аппаратов будет выступать АО "Газпром космические системы". Сам проект разработан компанией "Даурия", но пока его развитие приостановилось из-за трений, возникших между ними и "Роскосмосом" по предыдущему запуску", — сказал Жуков.
Он напомнил, что проект был одобрен для реализации без выделения средств со стороны Национальной технологической инициативы, потому что финансирование должно было вестись со стороны ВЭБ.
Соглашение о сотрудничестве по созданию геостационарной платформы между "Даурией" и ВЭБом было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме.
Рекордный запуск 73 спутников на ракете-носителе "Союз-2.1а" состоялся 14 июля 2017 года с Байконура. Основной нагрузкой ракеты стал спутник "Канопус-В-ИК". В числе попутной нагрузки — 72 малых космических аппарата российских и иностранных производителей. После запуска несколько аппаратов не включились. В числе "молчащих" спутников оказались и спутники МКА-Н, произведенные "Даурией Аэроспейс" по заказу Роскосмоса.
"Мне искренне жаль, что компания "Даурия" потускнела, может быть, даже несколько неоправданно быстро. Я считаю, что на их месте можно побороться за продолжение своей космической судьбы", — прокомментировал ситуацию Жуков.
"Даурия Аэроспейс", созданная в 2009 году, стала первой российской частной компанией, которой удалось получить заказ на изготовление космических аппаратов от государства. В 2014 году компания запустили два спутника, созданных американским подразделением, и один — российского производства. Отечественный DX-1 стал вторым аппаратом российских частников в космосе, за несколько минут до этого на той же ракете "Днепр", что и аппарат "Даурии", в космос был выведен спутник другой российской компании "Спутникс".