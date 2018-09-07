В России приостановили создание частной платформы для спутников

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Создание частной платформы "Атом" для космических аппаратов различного назначения остановлено из-за трений между госкорпорацией "Роскосмос" и компанией "Даурия Аэроспейс" по неудачно завершившемуся в прошлом году запуску первых спутников, построенных частной компанией по заказу госкорпорации.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал лидер рабочей группы "Аэронет", космонавт-испытатель Сергей Жуков.

"Межведомственной рабочей группой Национальной технологической инициативы (куда входит рабочая группа "Аэронет") на сегодняшний день одобрен только один космический проект — создание служебной платформы многоцелевого космического аппарата "Атом". Речь идет о создании именно платформы, на которую можно навешивать аппаратуру для решения разных задач — от обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли до работ на астероидах. Предполагалось, что производителем таких аппаратов будет выступать АО "Газпром космические системы". Сам проект разработан компанией "Даурия", но пока его развитие приостановилось из-за трений, возникших между ними и "Роскосмосом" по предыдущему запуску", — сказал Жуков.

Он напомнил, что проект был одобрен для реализации без выделения средств со стороны Национальной технологической инициативы, потому что финансирование должно было вестись со стороны ВЭБ.

Соглашение о сотрудничестве по созданию геостационарной платформы между "Даурией" и ВЭБом было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Рекордный запуск 73 спутников на ракете-носителе "Союз-2.1а" состоялся 14 июля 2017 года с Байконура. Основной нагрузкой ракеты стал спутник "Канопус-В-ИК". В числе попутной нагрузки — 72 малых космических аппарата российских и иностранных производителей. После запуска несколько аппаратов не включились. В числе "молчащих" спутников оказались и спутники МКА-Н, произведенные "Даурией Аэроспейс" по заказу Роскосмоса.

Специалисты "Даурии Аэроспейс" утверждают, что вероятной причиной выхода спутников из строя стало внешнее воздействие, возможно, со стороны разгонного блока "Фрегат". "Роскосмос" требует от компании вернуть в досудебном порядке все 274 миллиона рублей, выплаченных ей по контракту за изготовление спутников. В настоящее время многие специалисты "Даурии" разошлись по другим компаниям.

"Мне искренне жаль, что компания "Даурия" потускнела, может быть, даже несколько неоправданно быстро. Я считаю, что на их месте можно побороться за продолжение своей космической судьбы", — прокомментировал ситуацию Жуков.

"Даурия Аэроспейс", созданная в 2009 году, стала первой российской частной компанией, которой удалось получить заказ на изготовление космических аппаратов от государства. В 2014 году компания запустили два спутника, созданных американским подразделением, и один — российского производства. Отечественный DX-1 стал вторым аппаратом российских частников в космосе, за несколько минут до этого на той же ракете "Днепр", что и аппарат "Даурии", в космос был выведен спутник другой российской компании "Спутникс".

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