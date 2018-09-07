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В России приостановили создание частной платформы для спутников

(обновлено: 13:07 07.09.2018)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкЛоготип госкорпорации Роскосмос. Архивное фотоЛоготип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Создание частной платформы "Атом" для космических аппаратов различного назначения остановлено из-за трений между госкорпорацией "Роскосмос" и компанией "Даурия Аэроспейс" по неудачно завершившемуся в прошлом году запуску первых спутников, построенных частной компанией по заказу госкорпорации.

Макеты ракет-носителей Ангара. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На Восточном начали строительство старта для тяжелой ракеты "Ангара"
Об этом в интервью РИА Новости рассказал лидер рабочей группы "Аэронет", космонавт-испытатель Сергей Жуков.

"Межведомственной рабочей группой Национальной технологической инициативы (куда входит рабочая группа "Аэронет") на сегодняшний день одобрен только один космический проект — создание служебной платформы многоцелевого космического аппарата "Атом". Речь идет о создании именно платформы, на которую можно навешивать аппаратуру для решения разных задач — от обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли до работ на астероидах. Предполагалось, что производителем таких аппаратов будет выступать АО "Газпром космические системы". Сам проект разработан компанией "Даурия", но пока его развитие приостановилось из-за трений, возникших между ними и "Роскосмосом" по предыдущему запуску", — сказал Жуков.

Он напомнил, что проект был одобрен для реализации без выделения средств со стороны Национальной технологической инициативы, потому что финансирование должно было вестись со стороны ВЭБ.

Соглашение о сотрудничестве по созданию геостационарной платформы между "Даурией" и ВЭБом было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Рекордный запуск 73 спутников на ракете-носителе "Союз-2.1а" состоялся 14 июля 2017 года с Байконура. Основной нагрузкой ракеты стал спутник "Канопус-В-ИК". В числе попутной нагрузки — 72 малых космических аппарата российских и иностранных производителей. После запуска несколько аппаратов не включились. В числе "молчащих" спутников оказались и спутники МКА-Н, произведенные "Даурией Аэроспейс" по заказу Роскосмоса.

Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Роскосмос" планирует усилить контроль над отраслью
Специалисты "Даурии Аэроспейс" утверждают, что вероятной причиной выхода спутников из строя стало внешнее воздействие, возможно, со стороны разгонного блока "Фрегат". "Роскосмос" требует от компании вернуть в досудебном порядке все 274 миллиона рублей, выплаченных ей по контракту за изготовление спутников. В настоящее время многие специалисты "Даурии" разошлись по другим компаниям.

"Мне искренне жаль, что компания "Даурия" потускнела, может быть, даже несколько неоправданно быстро. Я считаю, что на их месте можно побороться за продолжение своей космической судьбы", — прокомментировал ситуацию Жуков.

"Даурия Аэроспейс", созданная в 2009 году, стала первой российской частной компанией, которой удалось получить заказ на изготовление космических аппаратов от государства. В 2014 году компания запустили два спутника, созданных американским подразделением, и один — российского производства. Отечественный DX-1 стал вторым аппаратом российских частников в космосе, за несколько минут до этого на той же ракете "Днепр", что и аппарат "Даурии", в космос был выведен спутник другой российской компании "Спутникс".

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