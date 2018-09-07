Сергей Жуков: первый транспортный беспилотник появится в России к 2019 году

В рамках Национальной технологической инициативы — государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года, была создана рабочая группа "Аэронет".

Ее основная задача — способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе. О направлениях деятельности группы в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу в преддверии Восточного экономического форума рассказал лидер рабочей группы "Аэронет" и рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере действия дорожной карты "Аэронета", космонавт-испытатель Сергей Жуков.

— Что планирует представить "Аэронет" на Восточном экономическом форуме?

— Я предполагаю принять участие в двух мероприятиях экономического форума: выступить на сессии по Арктике и прочитать лекцию по сквозным технологиям "Аэронета". Акценты, естественно, будут сделаны на темы, которые прорабатываются в дорожной карте рабочей группы — предназначенном для условий Арктики беспилотнике большого радиуса действия и большой продолжительности полета, предназначенном для мониторинга, поиска и спасания, грузоперевозок, о проекте высокоэллиптичной спутниковой связи. Такая группировка позволит сформировать информационное поле в том числе для беспилотного транспорта — передавать картинку, получать телеметрию, обеспечивать связь, но вот, к сожалению, из-за большой высоты полета спутников она не позволит работать с беспилотной техникой в онлайн режиме, например, управлять ею.

Расскажу также о проектах применения дронов для поиска и спасания в море. И, наконец, планирую доложить о наброске концепции развития беспилотного авиапрома на ближайшие годы. Этот вопрос прорабатывается рабочей группой во взаимодействии с Минпромторгом России и Объединенной авиастроительной корпорацией.

— Какие из проектов "Аэронета" уже реализуются?

- Всего поддержаны шесть системных проектов по линии фонда проектов Национальной технологической инициативы (дочерний фонд Российской венчурной компании) и около 60 проектов по линии Фонда содействия инновациям (в трех конкурсах "Развитие НТИ"). Если говорить об Арктике, то реальные средства сейчас выделены пока только на уже упомянутый проект тяжелого беспилотника для мониторинга обстановки в Арктике и в перспективе для возможных грузоперевозок. Речь идет о гражданской версии 7-тонного двухдвигательного военного аппарата "Альтиус" разработки Казанского ОКБ Симонова. На создание его гражданской версии выделено 450 миллионов рублей бюджетного финансирования и 240 миллионов рублей из внебюджетных источников. Ведутся переговоры с частными инвесторами с целью увеличить сумму софинансирования проекта.

Военный прототип проходит испытания, а гражданский планируется создать к 2019 году. Дальше нужно будет получить сертификат единичного образца, а потом уже сертификат типа на этот беспилотник. Для этого предприятие разрабатывает сертификационный базис — ведь аналогов машине в России нет. В итоге мы рассчитываем получить летательный аппарат с продолжительностью полета до 48 часов, способный поднимать до 2-2,5 тонны полезной нагрузки. Текущая версия для мониторинга обстановки в Арктике способна нести на борту большое количество разной аппаратуры, включая оптические устройства, тепловизор, лидар. Грузовая версия потребует расширения отсека полезного груза. Нынешний отсек невелик по объему, для транспортной версии конструкцию придется сделать более "пузатой".

— Для каких целей может использоваться данный беспилотник?

— Например, для доставки грузов в удаленные населенные пункты. С этой точки зрения он, конечно, не оптимален, поскольку нуждается во взлетно-посадочной полосе. Для целей поиска и спасания грузы можно сбрасывать парашютным способом. А вот для основной цели — мониторинга ледовой обстановки, таксации лесов, других задач дистанционного зондирования Земли — он получится очень хорошим.

— Будут ли на ВЭФ представлены проекты, идущие по линии "Спейснета" — космического ответвления "Аэронета"?

— Если не говорить о небольших проектах (до 20 миллионов рублей), проходящих по линии "Спейснета", которые финансируются фондом Бортника, то межведомственной рабочей группой Национальной технологической инициативы на сегодняшний день одобрен только один космический проект — создание служебной платформы многоцелевого космического аппарата "Атом". Речь идет о создании именно платформы, на которую можно навешивать аппаратуру для решения разных задач — от обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли до работ на астероидах. Предполагалось, что производителем таких аппаратов будет выступать АО "Газпром космические системы". Сам проект разработан компанией "Даурия", но пока его развитие приостановилось из-за трений, возникших между ними и Роскосмосом по предыдущему запуску (два спутника производства компании не включились после выведения на орбиту в прошлом году — ред.). Проект был одобрен без выделения средств со стороны НТИ, потому что финансирование должно было вестись со стороны ВЭБ.

Что касается других проектов, которые сейчас в разработке, то во Владивостоке я планирую рассказать о проекте "Авиационная беспилотная транспортная сеть" группы "Кронштадт", формирующей проектный консорциум, и о проекте "Небо".

"Небо" — проект использования спутников связи, работающих на высокоэллиптической, геостационарной и низкой орбите и полностью покрывающих всю территорию страны. Речь идет, во-первых, о создании универсальной потребительской аппаратуры, которая может быть размещена на транспортных средствах — автомобилях, поездах, самолетах, и, во-вторых, об управлении связным ресурсом спутников в качестве коммерческого оператора. Рынок мобильных услуг авторами проекта глубоко проработан.

Сами спутники для высокоэллиптической орбиты "Экспресс-РВ" должны быть созданы по заказу национального оператора ФГУП "Космическая связь" предприятиями Роскосмоса. Это четыре аппарата, размещенных на высокоэллиптической орбите типа "Молния".

— Для управления беспилотниками такая система не подходит?

- Для управления беспилотными транспортными средствами нужна низкоорбитальная группировка связи, например, типа Iridium. У нас в стране такой системы нет. Возможно, что-то будет создано в рамках разрабатываемого проекта многофункциональной группировки спутников "Сфера". К этому проекту я, с одной стороны, отношусь уважительно, но с большой осторожностью давал бы какие-либо прогнозы по его реализации. Хотя для управления беспилотным транспортом — морским, воздушным и наземным, особенно в малозаселенных районах Сибири и Дальнего Востока, в морских акваториях, низкоорбитальная группировка просто необходима. Вопрос — будет ли она российской?

— Нельзя ли для этого задействовать группировку российских низкоорбитальных спутников "Гонец"?

— Нет, "Гонец" — это пейджинговая связь. Для того чтобы дистанционно управлять беспилотником, необходимо обеспечить постоянную и устойчивую связь, а это возможно только при серьезной группировке. "Гонец" с его 12 спутниками не годится. Нужно, как я сказал, что-то вроде Iridium с его 66 спутниками.

— В свое время в фонде "Сколково" вы помогали становлению стартапов — первого в России частного производителя космических аппаратов компании "Даурия Аэроспейс" и одного из первых частных разработчиков легких ракет "ЛинИндастриал". Обе компании сейчас находятся не в лучшем состоянии. Будут ли "Аэронет" и "Спейснет" оказывать им помощь?

— Мы не можем просто взять из кубышки деньги и выдать этим компаниям. Система поддержки проектов в НТИ многоступенчатая, не быстрая. Мне искренне жаль, что компания "Даурия" потускнела, может быть, даже несколько неоправданно быстро. Я считаю, что на их месте можно побороться за продолжение своей космической судьбы.

Что касается "ЛинИндастриал", то у них произошла смена нескольких инвесторов. Средств на продолжение работы нет. Мы с коллегами думаем, что можно сделать в этой ситуации. Этот тот случай, когда для поддержки команды нужно немного денег — товарищеское микрофинансирование со стороны космического сообщества. С какой-то стороны эту ситуацию можно рассматривать как тест на зрелость нашего космического общества, ведь частных ракетостроителей у нас раз-два и обчелся.

— В каких еще мероприятиях планируется участие "Аэронета" в ближайшее время?

— Рабочая группа "Аэронет" принимает активное участие в Гидроавиасалоне-2018 в Геленджике. Там мы представили около десятка компаний-партнеров, которые на нашем объединенном стенде или на собственных стендах представили силовые установки, макеты летательных аппаратов, системы управления транспортными средствами.

6 сентября в рамках гидроавиасалона я принял участие в круглом столе, в ходе которого представил актуализированную версию дорожной карты "Аэронета" и группы "Спейснет" с полной раскадровкой, своеобразной "таблицей Менделеева" — созданием технологий, оценкой сегментов рынка, планами развития нормативно-правовой базы, работами в сфере образования и популяризации. Я признателен коллегам из Санкт-Петербурга, которые помогли систематизировать наработки широкого круга специалистов и представить их в виде интерактивной презентации, которую после гидроавиасалона мы выложим на официальном сайте рабочей группы.

7 сентября планирую принять участие в заседании экспертного совета Государственной думы и круглом столе Минпромторга России, где группа рассчитывает доложить предложения по концепции развития беспилотного авиапрома.

— Планируете ли в ходе Гидроавиасалона или ВЭФ найти инвесторов для проектов "Аэронета"?

— Вопрос с поиском инвесторов — штука тонкая. Не всегда понятно, где и в какой момент они могут появиться. Каждое мероприятие — и Геленджик, и ВЭФ, и "Армия", и МАКС — могут привести к знакомствам, которые впоследствии обернутся инвестициями в наши проекты. Важно помнить, что идти следует от рынков, от спроса, реже — от предложения.