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Землетрясение на Урале: силу и место знали, время предсказать не смогли

(обновлено: 22:22 05.09.2018)
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© Depositphotos / tomwangДорога после землетрясенияДорога после землетрясения
© Depositphotos / tomwang
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. В ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. После основного толчка, интенсивность которого в эпицентре составила 6,5 балла, последовала серия из семи дополнительных меньшей мощности. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, значительных разрушений тоже. Землетрясение, так напугавшее жителей Южного Урала, не было неожиданным для ученых-сейсмологов.

Бессонная ночь в Уральских горах

Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,6
"Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких ситуациях, мы не научены. Пока обходились своими знаниями — взяли документы и вышли на улицу, кто-то уехал к родным. Ждали наступления утра <…> Оповещений по линии ЧС не получили, ведь это было стихийное явление. Обычно перед грозой эсэмэски приходят всем и по нескольку раз. А тут? У людей, как всегда, паника", — написала на своей странице во "ВКонтакте" председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева. Этот небольшой город в Челябинской области оказался близко к эпицентру землетрясения.

Жители других городов Южного Урала, в которых ощущались подземные толчки, реагировали еще эмоциональнее.

​Многие выкладывали в социальные сети видеоролики, где шатаются люстры, звенит посуда, а с потолка сыпется штукатурка, или же описывали повреждения зданий. По сообщениям пользователей, стены городской больницы Катав-Ивановска пошли трещинами, в городе Аша провалилась дорога. Полная картина разрушений сформируется только через несколько дней, когда региональные власти соберут все данные, но уже понятно, что подземные толчки скорее пощекотали нервы уральцам, чем нанесли серьезный урон.

Предсказанное землетрясение

Сейсмограф. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin
Подземные толчки на Урале продолжатся еще несколько суток, считает эксперт
"Магнитуда произошедшего 5 сентября в горах Урала землетрясения 5,4, на поверхности интенсивность колебаний в эпицентре была шесть-шесть с половиной баллов, в населенных пунктах не выше четырех-пяти баллов. Серьезных жертв и разрушений нет. Люди разве что испугались, потому что они не привыкли к подобному. Большая часть территории нашей страны — основная Центральная Россия — асейсмична, то есть у нас невозможны землетрясения с интенсивностью больше пяти баллов, а тут такое событие. Конечно, людям стало страшно", — рассказывает профессор Евгений Рогожин, заведующий Координационно-прогностическим центром, глава лаборатории методов прогноза землетрясений Института физики Земли (ИФЗ) РАН.

По словам профессора Николая Короновского, заведующего кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ, челябинское землетрясение можно считать средним по мощности. Такие толчки способны нанести серьезный урон, только если при строительстве зданий, особенно промышленных, не учитывались риски, связанные с сейсмической активностью.

В России при проектировании и строительстве полагаются на карту общего сейсмического районирования, созданную в 2015 году сотрудниками ИФЗ РАН под руководством Евгения Рогожина. Очаг челябинского землетрясения находится в зоне, где высок риск подземных толчков интенсивностью шесть баллов.

"Строго говоря, если ориентироваться на нашу карту, вчерашнее землетрясение по месту и силе можно считать предсказанным. Другое дело, по времени его предсказать нельзя, потому что никаких предвестников такого уровня науке неизвестно", — добавляет Евгений Рогожин.

© Исследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН" Землетрясения, случившиеся в ночь с 4 на 5 сентября 2018 года, по данным Единой геофизической службы РАН
© Исследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН"
Землетрясения, случившиеся в ночь с 4 на 5 сентября 2018 года, по данным Единой геофизической службы РАН

Непрогнозируемо и опасно

Остров Матуа из Курильской гряды
© Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань
Российские сейсмологи рассказали о риске сильного землетрясения на Курилах
Одно из немногих землетрясений, которые удалось предсказать, — Таншаньское, случившееся в Китае в 1976 году.

"Толчки начались ночью, но людей за два часа до этого вывели на улицы. Поэтому погибло двести тысяч человек, а не в два-три раза больше", — говорит Николай Короновский.

У научной группы, возглавляемой Рогожиным, тоже есть опыт точных прогнозов: в 2015-м российские ученые из ИФЗ РАН предсказали время и силу повторного толчка при землетрясении в Непале, что спасло жизнь нескольким сотрудникам МЧС, работавшим на месте природного бедствия.

"Ученые уже много лет пытаются собрать сведения, позволяющие предсказывать не только силу и место землетрясения, но и его время. Некоторые успехи есть, хотя, должен сказать, прорыва пока не видно. Сейчас это разрабатываемая научная область, и использовать наши достижения на сто процентов на практике еще рано", — объясняет исследователь.

Как разворачивается землетрясение

Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
На Урале зафиксировали второе за сутки землетрясение‍
По мнению профессора Короновского, вчерашнее уральское землетрясение — результат процесса формирования Уральских гор. С точки зрения геологии эти горы начали расти недавно — два-три миллиона лет назад.

"Нагрузка там есть, копится напряжение в земной коре и верхней мантии, что приводит к подземным толчкам, разряжающим это напряжение", — рассказывает ученый.

По словам Евгения Рогожина, у землетрясения, как правило, три стадии: предварительные толчки (форшоки), основной толчок (самый мощный и разрушительный) и период повторных толчков (афтершоков), который иногда длится несколько лет.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / nicolasprimolaСхема землетрясения
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / nicolasprimola
Схема землетрясения

"Вчера жители районов, где произошло землетрясение, ощутили около семи афтершоков. Единая геофизическая служба РАН зафиксировала только один. Видимо, остальные толчки были довольно слабыми и чувствовались лишь поблизости от очага", — уточняет Рогожин.

Слабыми, как правило, считаются толчки интенсивностью не более четырех баллов. Именно такие землетрясения характерны для Центральной России, в частности, Москвы и области. В столице иногда несильно трясет, отмечает Короновский. Обычно это отголоски подземных толчков, случившихся за несколько тысяч километров отсюда — в Румынии в зоне Вранча или в Охотском море.

По-настоящему сейсмически активные регионы страны — это Северный Кавказ, Дальний Восток, Курилы, Камчатка, Сахалин, Байкальская и Алтае-Саянская зоны, север Якутии. Там высок риск подземных толчков интенсивностью семь-девять баллов. Жители остальной части России могут не опасаться стихии.

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