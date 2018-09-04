Глава РАН привел Росатом в качестве примера того, как бороться с лженаукой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" профессионально подходит к оценке реализуемости проектов, которые преподносятся их авторами как якобы разработки мирового уровня, но на поверку оказываются несостоятельными, это пример для Российской академии наук, считает президент РАН Александр Сергеев.

Во вторник на заседании президиума РАН речь зашла о том, насколько Академия наук активно и доказательно отстаивает свою позицию в отношении лженаучных проектов и как это влияет на репутацию РАН в обществе.

Сергеев рассказал о том, как недавно он участвовал в рассмотрении Росатомом некоего проекта в области ядерной науки. "Не очень понятный и не подтвержденный результатами эксперимент был представлен как разработка мирового уровня, судьбоносная разработка", — сказал глава РАН.

"Я видел, как Росатом чрезвычайно профессионально подходит (к оценке представленного проекта – ред.)", — отметил Сергеев. В Росатоме пригласили авторов проекта и предложили им провести по их техническому заданию эксперимент в одном из атомных институтов, добавил он.

"Результат эксперимента был нулевой", — сказал Сергеев. По словам главы РАН, такой доказательный подход важен с точки зрения репутации отрасли, "это очень четко и правильно".