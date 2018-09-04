Нацпроект по науке будет реализован в рамках трех федеральных проектов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Национальный проект "Наука" будет реализовываться в рамках трех больших федеральных проектов, за которые будут отвечать по одному заместителю министра науки и высшего образования РФ и вице-президент Российской академии наук, сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

"Федеральный проект номер один — развитие научной и научно-производственной кооперации. Его (от министерства науки и высшего образования) возглавит (первый замминистра) Григорий Владимирович Трубников", — сказал Хохлов во вторник на заседании президиума РАН.

По словам Хохлова, в рамках этого проекта будут решаться две ключевые задачи — развитие в РФ научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня.

Второй федеральный проект, за который будет отвечать замминистра Александр Медведев, будет связан с развитием инфраструктурной базы исследований и разработок. Третий федеральный проект посвящен развитию кадрового потенциала и привлечению молодежи в науку, его будет курировать замминистра Марина Боровская, рассказал Хохлов.

Он добавил, что ответственными исполнителями проектов, помимо заместителей министра науки и высшего образования, будут и по одному вице-президенту РАН.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.