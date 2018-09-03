Эксперт прокомментировал версию о халатности, ставшей причиной ЧП на МКС

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев не сомневается, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции стал брак при производстве корабля "Союз МС-09".

Утечку воздуха обнаружили в ночь на четверг, 30 августа, и закрыли герметиком на следующий вечер. Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

По данным источника РИА Новости в отрасли, ЧП произошло из-за производственного брака – просверленного еще на Земле отверстия во внутреннем корпусе космического корабля.

"Грамотный инженер в первую очередь смотрит, где и какие неполадки имеются при производстве, при изготовлении техники, и уж если там вообще никаких вероятностей не осталось, что это не производственная причина, только тогда начинает рассматривать вероятность столкновения с чем-либо и внешних воздействий", — пояснил Моисеев РИА Новости.

По его словам, столкновения с микрометеоритами происходят довольно часто, но за всю историю космических станций не было ни одного случая, когда микрометеорит стал причиной разгерметизации космического корабля или модуля станции на орбите.

"Конечно, это что-то на производстве. И основная задача "Роскосмоса" сейчас не строить сверхтяжелый носитель, а разбираться с культурой производства, надежностью техники, внедрять новые технологии", — отметил Моисеев.

В свою очередь член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин затруднился оценить вероятность появления отверстия в корабле "Союз" при производстве, однако отметил, что главной проблемой российской ракетно-космической отрасли является "мотивация и подготовка кадров".

"Речь обо всех уровнях производства – от рабочих, до контролеров и руководства предприятий. Решать кадровую проблему сложнее и дольше всего. Если аварии ракет сразу видны, всем все понятно, что делать, то все, что связано с авариями спутников или нештатными ситуациями на пилотируемых кораблях, это не так на виду, их существование пролонгировано по времени, поэтому и поиск ответственных и разбор полетов занимают больше времени", — сказал эксперт.

Главное, по его словам, "чтобы расследование было публичным, чтобы сор не заметали под ковер".