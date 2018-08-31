Ученые назвали эффективный способ похудеть

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сочетание позднего завтрака с ранним ужином способствует снижению веса, выяснила научная группа из Университета Суррея в Англии. Об этом сообщает портал EurekAlert.

В ходе пилотного исследования ученые проанализировали, как изменение времени приема пищи влияет на рацион питания и метаболические процессы в организме, а также возможное развитие диабета и сердечных заболеваний. В эксперименте приняли участие 16 добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять из них в течение десяти недель завтракали на полтора часа позже, чем обычно, и ужинали на 90 минут раньше. Остальные семь человек не меняли своих пищевых привычек. При этом все участники придерживались традиционного рациона питания и не соблюдали строгой диеты.

Выяснилось, что те, кто изменил время приема пищи, в среднем потеряли в два раза больше веса по сравнению с контрольной группой. Участники также отметили снижение аппетита и сокращение перекусов между приемами пищи.

"Хотя это исследование и небольшое, оно дало нам бесценное представление о том, как небольшие изменения во времени приема пищи могут принести пользу нашему организму. Уменьшение жировых отложений снижает шансы развития ожирения и связанных с ним заболеваний и таким образом существенно улучшает общее состояние организма", – заявил один из авторов исследования доктор Джонатан Джонстон.

Как отметили ученые, полученные результаты будут использоваться в более масштабных научных трудах о пищевых привычках.