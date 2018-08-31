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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали самую полезную диету для пенсионеров

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CC0 / ducken99 / Блюдо из жареного рисаБлюдо из жареного риса
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье не только молодых людей, но и самых пожилых жителей планеты. К такому выводу пришли итальянские ученые, опубликовавшие статью в British Journal of Nutrition.

Паста
CC0 / Engin_Akyurt /
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"В отличие от наших коллег, мы сфокусировались на людях, которые уже находятся в возрасте, а не на всех жителях конкретного района или страны. Мы показали, что диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность их смерти примерно на 25%", — рассказывает Марьялаура Боначчо (Marialaura Bonaccio) из Средиземноморского нейрологического института в Поццилли (Италия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Подобные плюсы от средиземноморской диеты, как отмечают Боначчо и ее коллеги, были зафиксированы у людей, которые питались ей всю жизнь и жили в достаточно комфортных условиях, которых могли быть лишены люди, вынужденные употреблять фаст-фуд и другую дешевую пищу.

Паста с томатно-мясным соусом болоньезе
© РИА Новости / Анна Людковская
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Это заставило ее команду провести свои собственные наблюдения, в рамках которых ученые попытались оценить последствия от перехода на средиземноморскую диету в преклонные годы жизни. Для этого Боначчо и ее коллеги воспользовались данными, которые собирали участники проекта Moli-sani, одного из самых крупных диетических исследований в Италии. 

В нем, как отмечают ученые, участвовало примерно 12 тысяч людей из разных возрастных и экономических категорий, в том числе и большое количество пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Каждый участник этого проекта регулярно рассказывал медикам о том, как менялась его диета с течением времени, а они наблюдали за сдвигами в состоянии его здоровья.

Объединив эти данные с результатами аналогичных наблюдений в 11 других странах Европы, ученые попытались выяснить, как переход на средиземноморскую диету влиял на продолжительность жизни пенсионеров.

Салат
© Fotolia / Mykola Velychko
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Их расчеты показывают, что даже поздний переход на подобную пищу заметно снижает шансы на преждевременную смерть – на 24% у мужчин и на 29% у женщин. Чем активнее пенсионеры придерживались подобной диеты, тем более выраженным был этот эффект – вероятность умереть падала на 6% при движении вверх по специальной десятибалльной шкале соблюдения диеты (MDS).

Еще сильнее диета влияла на шансы преждевременной гибели от инсультов, инфарктов и прочих болезней мозга и кровеносной системы. Вероятность их приобретения понижалась примерно на 9 и 11% для мужчин и женщин на каждый балл этого рейтинга.

Здоровое питание
© Fotolia / Dmytro Titov
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Причиной этого, как считают ученые, было то, что подобная пища содержит в себе большое количество ненасыщенных жиров, благотворно влияющих на работу сосудов и помогающих организму избавиться от "вредных" разновидностей холестерина.

В ближайшее время Боначчо и ее коллеги планируют изучить, какие продукты сильнее всего влияют на здоровье пожилых людей, и сформулировать наиболее полезную диету для продления их жизни.

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РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виталий Мальков
Какая диета? До пенсии дожить ещё надо...
11:36
31.08.2018
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Victory NoName
на нашу пенсию только и думать о средиземноморской диете... есть русская: картоха и макароны, капуста квашеная, кто не забыл...
11:46
31.08.2018
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