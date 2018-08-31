Антипрививочники спровоцировали в Европе вспышку кори

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце августа Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке кори в Европе. За полгода зарегистрировали 41 тысячу случаев заражения, в том числе 37 смертельных, — рекорд за десять лет. Основная причина — массовый отказ от вакцинации, уверены специалисты. Как и чем болеют антипрививочники — в материале РИА Новости.
Не привит? Точно заразишься
Иными словами, в мире без прививок, если человек заболеет корью, вся его семья и соседи, скорее всего, заразятся. Даже при нынешнем уровне развития медицины специфического лечения от вируса, вызывающего корь, нет. Врачи просто снимают симптомы препаратами, не способными повлиять на течение болезни, тем более ускорить выздоровление. Поэтому при вспышке кори в "непривитом мире" смертность достигнет десяти процентов, причем в основном погибнут дети в возрасте до пяти лет. Треть заболевших получит тяжелые осложнения — слепоту, энцефалит, диарею, пневмонию.
В мире, где против кори привиты около 90 процентов населения, никто не заразится. Даже те, кого не вакцинировали по медицинским показаниям, — сработает коллективный иммунитет. Если же привитый человек заболеет корью, а такое крайне редко, но случается (согласно исследованиям американских и австралийских ученых, эффективность противокоревой вакцины превышает 95 процентов), то болезнь пройдет намного легче, без тяжелых осложнений.
Почему так важен коллективный иммунитет
За последние десять лет пиковым по уровню заболеваемости корью в России был 2014 год — 32 заражения на миллион человек. Сегодня этот показатель снижен почти в три раза. Как отмечает Елена Тиванова, в стране и по кори, и по другим управляемым инфекциям (краснуха, полиомиелит) ситуация относительно благополучная, но это не значит, что стоит отказываться от прививок.
Так называемый коллективный иммунитет, перекрывающий вирусу путь прямой передачи от индивида к индивиду, работает, только когда привито более 90 процентов населения. Именно коллективный иммунитет защищает тех, кто не может прививаться по серьезным показаниям — новорожденные, люди с иммунными проблемами или онкобольные.
Поствакцинальные осложнения
По словам академика Брико, более серьезные осложнения после введения вакцин бывают крайне редко — один случай на миллион.
"Все сильные поствакцинальные реакции и осложнения регистрируются и анализируются. Как правило, они возникают у людей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом или генетические поломки. Но риск получить поствакцинальное осложнение несравним с тем, что может случиться при заболевании", — уточняет ученый.
Что касается связи вакцинации и синдрома внезапной младенческой смертности — излюбленного аргумента антипрививочников, ни одно научное исследование этого не выявило. В 2007 году специалисты из Университета Мюнстера (Германия), проанализировав целый ряд работ по данной тематике, не нашли адекватных доказательств того, что вакцинирование приводит к внезапной смерти новорожденных.
Не подтверждена и связь между аутизмом и иммунизацией. Единственное научное исследование, утверждающее, что вакцина против кори, паротита и краснухи вызывает аутизм, проведено по заказу и на деньги фармакологической компании. Впоследствии эту работу отозвали из журнала, где ее опубликовали. Значит, в ней найдены сфальсифицированные данные, логические ошибки, или автор замешан в конфликте интересов.
Антипрививочники и рост заболеваемости
Массовый отказ от прививок не в интересах государства, так как затраты на профилактику заболеваний в разы ниже средств, расходуемых на лечение. Поэтому во многих странах людей принуждают вакцинироваться самыми разными способами. Во Франции за отказ от вакцины против дифтерии, полиомиелита и столбняка полагается штраф в несколько тысяч евро или тюрьма на полгода. В США непривитого ребенка невозможно устроить в государственную школу, а стоимость медицинской страховки для антипрививочников в несколько раз выше, чем для всех остальных. В России единственное средство повысить охват привитого населения — объяснять, почему необходимо вакцинироваться.
"Вакцинация должна быть добровольной и осознанной. Прививки — это самое эффективное средство, известное человечеству, не только социально и эпидемиологически, но и экономически самое рентабельное. Хирург спасает одного, а эпидемиологи — миллионы", — резюмирует академик.