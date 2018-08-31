Антипрививочники спровоцировали в Европе вспышку кори

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце августа Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке кори в Европе. За полгода зарегистрировали 41 тысячу случаев заражения, в том числе 37 смертельных, — рекорд за десять лет. Основная причина — массовый отказ от вакцинации, уверены специалисты. Как и чем болеют антипрививочники — в материале РИА Новости.

Не привит? Точно заразишься

"Корь — очень контагиозная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи. Восприимчивость к ней практически абсолютная. Для заражения не обязательно контактировать с больным, достаточно просто побывать в помещении, где он незадолго до этого находился. Причем заражение возможно уже в конце инкубационного периода, когда никаких симптомов еще нет. В допрививочную эпоху практически все дети болели корью", — рассказывает академик Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Иными словами, в мире без прививок, если человек заболеет корью, вся его семья и соседи, скорее всего, заразятся. Даже при нынешнем уровне развития медицины специфического лечения от вируса, вызывающего корь, нет. Врачи просто снимают симптомы препаратами, не способными повлиять на течение болезни, тем более ускорить выздоровление. Поэтому при вспышке кори в "непривитом мире" смертность достигнет десяти процентов, причем в основном погибнут дети в возрасте до пяти лет. Треть заболевших получит тяжелые осложнения — слепоту, энцефалит, диарею, пневмонию.

В мире, где против кори привиты около 90 процентов населения, никто не заразится. Даже те, кого не вакцинировали по медицинским показаниям, — сработает коллективный иммунитет. Если же привитый человек заболеет корью, а такое крайне редко, но случается (согласно исследованиям американских и австралийских ученых, эффективность противокоревой вакцины превышает 95 процентов), то болезнь пройдет намного легче, без тяжелых осложнений.

Почему так важен коллективный иммунитет

"В России против кори привито более 95 процентов населения. У нас по сравнению с теми европейскими странами, где зафиксированы вспышки этой инфекции, ситуация контролируемая. В Сербии и на Украине уровень заболеваемости порядка 600 человек на миллион, в Греции и Грузии — 300, в России — 13. Более того, у нас регистрируется только завозной вирус кори — это европейский генотип Дублин В3. То есть люди побывали в отпуске и подцепили вирус. Но наша эпидемиологическая служба исторически так устроена, что мы очень быстро локализуем очаг, и он не распространяется", — говорит Елена Тиванова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

За последние десять лет пиковым по уровню заболеваемости корью в России был 2014 год — 32 заражения на миллион человек. Сегодня этот показатель снижен почти в три раза. Как отмечает Елена Тиванова, в стране и по кори, и по другим управляемым инфекциям (краснуха, полиомиелит) ситуация относительно благополучная, но это не значит, что стоит отказываться от прививок.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Роспотребнадзор Уровень заболеваемости корью в европейских странах за первые шесть месяцев 2018 года © Иллюстрация РИА Новости . Источник: Роспотребнадзор Уровень заболеваемости корью в европейских странах за первые шесть месяцев 2018 года

Так называемый коллективный иммунитет, перекрывающий вирусу путь прямой передачи от индивида к индивиду, работает, только когда привито более 90 процентов населения. Именно коллективный иммунитет защищает тех, кто не может прививаться по серьезным показаниям — новорожденные, люди с иммунными проблемами или онкобольные.

Поствакцинальные осложнения

"По всем прогнозам ВОЗ, человечество должно было избавиться от кори к 2020 году. Но этого не произошло в том числе и потому, что в последние два десятилетия во всем мире усиливаются антипрививочные настроения. Кто-то отказывается от вакцинации по религиозным соображениям, а кто-то консультациям врача предпочитает интернет. Там много информации, не соответствующей действительности. Пациенты на форумах неправильно оценивают свои ощущения после прививок. Несильная реакция на прививку — это нормально, так как вакцина содержит ослабленный или убитый вирус, в некоторых случаях — только токсины вируса. Они не вызовут заболевание, но иммунная система "видит" их и начинает защищаться — вырабатывать антитела. На короткое время могут подняться температура, появиться единичные высыпания — это свидетельство того, что иммунная система распознала вирус и вырабатывает против него клетки памяти, чтобы при встрече с неослабленной инфекцией человек не заболел", — подчеркивает Елена Тиванова.

По словам академика Брико, более серьезные осложнения после введения вакцин бывают крайне редко — один случай на миллион.

"Все сильные поствакцинальные реакции и осложнения регистрируются и анализируются. Как правило, они возникают у людей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом или генетические поломки. Но риск получить поствакцинальное осложнение несравним с тем, что может случиться при заболевании", — уточняет ученый.

© Иллюстрация РИА Новости Механизм работы коллективного иммунитета © Иллюстрация РИА Новости Механизм работы коллективного иммунитета

Что касается связи вакцинации и синдрома внезапной младенческой смертности — излюбленного аргумента антипрививочников, ни одно научное исследование этого не выявило. В 2007 году специалисты из Университета Мюнстера (Германия), проанализировав целый ряд работ по данной тематике, не нашли адекватных доказательств того, что вакцинирование приводит к внезапной смерти новорожденных.

Не подтверждена и связь между аутизмом и иммунизацией. Единственное научное исследование, утверждающее, что вакцина против кори, паротита и краснухи вызывает аутизм, проведено по заказу и на деньги фармакологической компании. Впоследствии эту работу отозвали из журнала, где ее опубликовали. Значит, в ней найдены сфальсифицированные данные, логические ошибки, или автор замешан в конфликте интересов.

Антипрививочники и рост заболеваемости

"Точной статистики, как часто антипрививочники болеют управляемыми инфекциями, нет. Но есть данные , что среди заболевших той же корью до 90 процентов не привиты от нее. С другой стороны, мы знаем: везде, где по тем или иным причинам сворачивалась массовая вакцинация населения, тут же случались вспышки инфекционных заболеваний. Примеров много. Япония, середина 1970-х годов — абсолютно благоприятная ситуация по коклюшу. Отказались от АКДС — резкий рост заболеваемости, в том числе смертельные случаи. 2010 год, Таджикистан. За восемь лет до этого европейский регион объявили свободным от полиомиелита, и программа вакцинации в Таджикистане была свернута. Занесли дикий вариант вируса полиомиелита из Индии, и инфекция распространилась среди непривитых детей раннего возраста. Только семьсот лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Потребовались усилия международного сообщества для ликвидации этой вспышки. Можно вспомнить и ситуацию с дифтерией в России в 1990-е годы, когда снизился охват населения вакцинацией и возникла вспышка заболеваний с большим числом летальных исходов. Я не понимаю, как антипрививочники этого не видят", — разводит руками Николай Брико.

Массовый отказ от прививок не в интересах государства, так как затраты на профилактику заболеваний в разы ниже средств, расходуемых на лечение. Поэтому во многих странах людей принуждают вакцинироваться самыми разными способами. Во Франции за отказ от вакцины против дифтерии, полиомиелита и столбняка полагается штраф в несколько тысяч евро или тюрьма на полгода. В США непривитого ребенка невозможно устроить в государственную школу, а стоимость медицинской страховки для антипрививочников в несколько раз выше, чем для всех остальных. В России единственное средство повысить охват привитого населения — объяснять, почему необходимо вакцинироваться.

"Вакцинация должна быть добровольной и осознанной. Прививки — это самое эффективное средство, известное человечеству, не только социально и эпидемиологически, но и экономически самое рентабельное. Хирург спасает одного, а эпидемиологи — миллионы", — резюмирует академик.