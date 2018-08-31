РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Антипрививочники спровоцировали в Европе вспышку кори

01210
© Depositphotos / AndreyBezuglovПрививкаПрививка
© Depositphotos / AndreyBezuglov
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В конце августа Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке кори в Европе. За полгода зарегистрировали 41 тысячу случаев заражения, в том числе 37 смертельных, — рекорд за десять лет. Основная причина — массовый отказ от вакцинации, уверены специалисты. Как и чем болеют антипрививочники — в материале РИА Новости.

Не привит? Точно заразишься

Прививки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости корью
"Корь — очень контагиозная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи. Восприимчивость к ней практически абсолютная. Для заражения не обязательно контактировать с больным, достаточно просто побывать в помещении, где он незадолго до этого находился. Причем заражение возможно уже в конце инкубационного периода, когда никаких симптомов еще нет. В допрививочную эпоху практически все дети болели корью", — рассказывает академик Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Иными словами, в мире без прививок, если человек заболеет корью, вся его семья и соседи, скорее всего, заразятся. Даже при нынешнем уровне развития медицины специфического лечения от вируса, вызывающего корь, нет. Врачи просто снимают симптомы препаратами, не способными повлиять на течение болезни, тем более ускорить выздоровление. Поэтому при вспышке кори в "непривитом мире" смертность достигнет десяти процентов, причем в основном погибнут дети в возрасте до пяти лет. Треть заболевших получит тяжелые осложнения — слепоту, энцефалит, диарею, пневмонию.

В мире, где против кори привиты около 90 процентов населения, никто не заразится. Даже те, кого не вакцинировали по медицинским показаниям, — сработает коллективный иммунитет. Если же привитый человек заболеет корью, а такое крайне редко, но случается (согласно исследованиям американских и австралийских ученых, эффективность противокоревой вакцины превышает 95 процентов), то болезнь пройдет намного легче, без тяжелых осложнений.

Почему так важен коллективный иммунитет

Девочка, больная корью. Архивное фото
© Fotolia / NatUlrich
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с корью контролируемой
"В России против кори привито более 95 процентов населения. У нас по сравнению с теми европейскими странами, где зафиксированы вспышки этой инфекции, ситуация контролируемая. В Сербии и на Украине уровень заболеваемости порядка 600 человек на миллион, в Греции и Грузии — 300, в России — 13. Более того, у нас регистрируется только завозной вирус кори — это европейский генотип Дублин В3. То есть люди побывали в отпуске и подцепили вирус. Но наша эпидемиологическая служба исторически так устроена, что мы очень быстро локализуем очаг, и он не распространяется", — говорит Елена Тиванова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

За последние десять лет пиковым по уровню заболеваемости корью в России был 2014 год — 32 заражения на миллион человек. Сегодня этот показатель снижен почти в три раза. Как отмечает Елена Тиванова, в стране и по кори, и по другим управляемым инфекциям (краснуха, полиомиелит) ситуация относительно благополучная, но это не значит, что стоит отказываться от прививок.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: РоспотребнадзорУровень заболеваемости корью в европейских странах за первые шесть месяцев 2018 года
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Роспотребнадзор
Уровень заболеваемости корью в европейских странах за первые шесть месяцев 2018 года

Так называемый коллективный иммунитет, перекрывающий вирусу путь прямой передачи от индивида к индивиду, работает, только когда привито более 90 процентов населения. Именно коллективный иммунитет защищает тех, кто не может прививаться по серьезным показаниям — новорожденные, люди с иммунными проблемами или онкобольные.

Поствакцинальные осложнения

Так художник представил себе делящиеся раковые клетки
© University of Rochester Medical Center
Стволовые клетки помогли биологам создать вакцину от многих видов рака
"По всем прогнозам ВОЗ, человечество должно было избавиться от кори к 2020 году. Но этого не произошло в том числе и потому, что в последние два десятилетия во всем мире усиливаются антипрививочные настроения. Кто-то отказывается от вакцинации по религиозным соображениям, а кто-то консультациям врача предпочитает интернет. Там много информации, не соответствующей действительности. Пациенты на форумах неправильно оценивают свои ощущения после прививок. Несильная реакция на прививку — это нормально, так как вакцина содержит ослабленный или убитый вирус, в некоторых случаях — только токсины вируса. Они не вызовут заболевание, но иммунная система "видит" их и начинает защищаться — вырабатывать антитела. На короткое время могут подняться температура, появиться единичные высыпания — это свидетельство того, что иммунная система распознала вирус и вырабатывает против него клетки памяти, чтобы при встрече с неослабленной инфекцией человек не заболел", — подчеркивает Елена Тиванова.

По словам академика Брико, более серьезные осложнения после введения вакцин бывают крайне редко — один случай на миллион.

"Все сильные поствакцинальные реакции и осложнения регистрируются и анализируются. Как правило, они возникают у людей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом или генетические поломки. Но риск получить поствакцинальное осложнение несравним с тем, что может случиться при заболевании", — уточняет ученый.

© Иллюстрация РИА НовостиМеханизм работы коллективного иммунитета
© Иллюстрация РИА Новости
Механизм работы коллективного иммунитета

Что касается связи вакцинации и синдрома внезапной младенческой смертности — излюбленного аргумента антипрививочников, ни одно научное исследование этого не выявило. В 2007 году специалисты из Университета Мюнстера (Германия), проанализировав целый ряд работ по данной тематике, не нашли адекватных доказательств того, что вакцинирование приводит к внезапной смерти новорожденных.

Не подтверждена и связь между аутизмом и иммунизацией. Единственное научное исследование, утверждающее, что вакцина против кори, паротита и краснухи вызывает аутизм, проведено по заказу и на деньги фармакологической компании. Впоследствии эту работу отозвали из журнала, где ее опубликовали. Значит, в ней найдены сфальсифицированные данные, логические ошибки, или автор замешан в конфликте интересов.

Антипрививочники и рост заболеваемости

Во время процедуры вакцинации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Прививка от менингококковой инфекции может стать обязательной
"Точной статистики, как часто антипрививочники болеют управляемыми инфекциями, нет. Но есть данные, что среди заболевших той же корью до 90 процентов не привиты от нее. С другой стороны, мы знаем: везде, где по тем или иным причинам сворачивалась массовая вакцинация населения, тут же случались вспышки инфекционных заболеваний. Примеров много. Япония, середина 1970-х годов — абсолютно благоприятная ситуация по коклюшу. Отказались от АКДС — резкий рост заболеваемости, в том числе смертельные случаи. 2010 год, Таджикистан. За восемь лет до этого европейский регион объявили свободным от полиомиелита, и программа вакцинации в Таджикистане была свернута. Занесли дикий вариант вируса полиомиелита из Индии, и инфекция распространилась среди непривитых детей раннего возраста. Только семьсот лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Потребовались усилия международного сообщества для ликвидации этой вспышки. Можно вспомнить и ситуацию с дифтерией в России в 1990-е годы, когда снизился охват населения вакцинацией и возникла вспышка заболеваний с большим числом летальных исходов. Я не понимаю, как антипрививочники этого не видят", — разводит руками Николай Брико.

Массовый отказ от прививок не в интересах государства, так как затраты на профилактику заболеваний в разы ниже средств, расходуемых на лечение. Поэтому во многих странах людей принуждают вакцинироваться самыми разными способами. Во Франции за отказ от вакцины против дифтерии, полиомиелита и столбняка полагается штраф в несколько тысяч евро или тюрьма на полгода. В США непривитого ребенка невозможно устроить в государственную школу, а стоимость медицинской страховки для антипрививочников в несколько раз выше, чем для всех остальных. В России единственное средство повысить охват привитого населения — объяснять, почему необходимо вакцинироваться.

"Вакцинация должна быть добровольной и осознанной. Прививки — это самое эффективное средство, известное человечеству, не только социально и эпидемиологически, но и экономически самое рентабельное. Хирург спасает одного, а эпидемиологи — миллионы", — резюмирует академик.

Вакцинация от гриппа в Челябинске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
В торговых центрах Москвы откроют мобильные пункты вакцинации от гриппа

 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена