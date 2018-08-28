Спутниковая система "Сфера" получит защиту от хакеров и космического мусора

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал и запатентовал ряд решений, позволяющих защитить спутниковую систему "Сфера", от хакерских атак, а также сохранять ее работоспособность при множественном выходе спутников из строя.

Такие решения, говорится в сообщении компании РКС, поступившем в РИА Новости, приняты в рамках работы над перспективной российской низкоорбитальной многофункциональной спутниковой системой связи. Ранее она получила название "Сфера" (до этого "Эфир").

"Наша система – это фактически Интернет в космосе. В ней не будет отдельных линий для управления космическими аппаратами и передачи абонентского трафика. Данные будут поступать в едином потоке через магистральные фидерные и межспутниковые радиолинии с применением стека протоколов TCP/IP, но в отдельных виртуальных локальных сетях (VLAN). Это предъявляет высокие требования к защите как пользовательских данных, так и к информации канала управления", — приводятся в сообщении слова главного специалист Центра систем спутниковой связи РКС Игоря Пантелеймонова.

Вся информация пользователей перспективной российской спутниковой инфокоммуникационной системы будет надежно защищена от потенциального вмешательства с использованием технологии шифрования. Для защиты информации в абонентской радиолинии специалистами РКС разработан алгоритм, позволяющий усилить существующие в сетях подвижной связи алгоритмы аутентификации и шифрования.

Кроме защиты от хакеров в РКС предусмотрели возможность массового выхода из строя спутников. Это может произойти из-за вспышки на Солнце или при столкновениях с другими объектами, например, космическим мусором. Решение этой задачи специалисты РКС предложили на уровне архитектуры перспективной системы. "Маршрутизаторы космических аппаратов позволят направлять информационные потоки в обход вышедших из строя аппаратов и оптимально перераспределять трафик. Благодаря такой архитектуре она сможет работать даже при выходе из строя более половины спутниковой группировки", — говорится в сообщении.

О разработке "Роскосмосом" глобальной спутниковой системы связи, которая была внесена в проект ФЦП "Цифровая экономика", стало известно в конце прошлого года. В мае этого года "Роскосмос" провел ее презентацию: система должна была иметь 300 спутников. Ее создание требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Система должна была получить наименование "Эфир".

Позже во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием "Сфера". "Сфера" — многофункциональная спутниковая система, которая должна состоять уже из 640 спутников, запуск первых из них планируется на 2022 год. В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о том, что для создания системы поручено разработать Федеральную целевую программу.

За рубежом создаются аналогичные системы, например OneWeb и Starlink.