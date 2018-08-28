Ученые из России раскрыли боевые планы "жука-диверсанта"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Экологи из Российской академии наук создали математическую модель, предсказывающую то, как будет распространяться изумрудная златка – опасный жук-вредитель, уничтожающий леса в России и США. Их выводы были представлены в журнале Ecology and Evolution.

"Наша математическая модель показывает, в каких регионах России и сопредельных стран следует ожидать нашествие златки в ближайшее время. Такой прогноз необходим, чтобы своевременно принять меры и свести ущерб от вредителя к минимуму", — рассказывает Марина Орлова-Беньковская из Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве.

Так называемые изумрудные златки (Agrilus planipennis) широко распространены на востоке России и Китая, где эти насекомые поражают старые и больные ясени, не вызывая серьезных проблем для здоровых деревьев и других видов растительности.

Пока невыясненным образом они проникли на территорию Северной Америки в 2002 году, и с тех пор они стремительно распространяются по ясеневым лесам в Канаде и США, буквально выкашивая их через 10 лет после появления первых особей златок в тех или иных лесных массивах.

Из-за этих жуков, пять из шести самых распространенных видов тополей Северной Америки попали в новую версию Красной книги в качестве видов, которые находятся сегодня в критическом состоянии. В Европейской России ясеневая златка была впервые обнаружена в 2003 году в Москве, а сейчас она обитает в 11 областях, выкашивая огромные площади лесов.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, Орлова-Беньковская и ее коллеги уже много лет следят за распространением этих жуков по Земле и тем, как они "захватывают" новые территории на юге России и в других уголках мира.

Используя сведения, собранные в ходе этих наблюдений, российские экологи создали компьютерную модель, предсказывающую то, как будет проходить дальнейшая экспансия "жуков-диверсантов".

© Марина Орлова-Беньковская Прогноз по распространению изумрудных златок по России и ближнему зарубежью до 2022 года © Марина Орлова-Беньковская Прогноз по распространению изумрудных златок по России и ближнему зарубежью до 2022 года

При ее создании ученые учитывали особенности, характерные для поведения этих жуков в России и Европе, и не свойственные их американским "кузенам". К примеру, в США златка движется сплошным фронтом по лесам, а в России "диверсанты" распространяются от одной точке к другой, используя придорожные лесополосы и городские деревья в качестве "линий атаки".

Используя эту модель, ученые обнаружили, что к 2022 году златка может заселить все центральные области европейской части России, но, скорее всего, не успеет появиться в соседних странах.

По словам экологов, вероятность ее появления в Беларуси, Украине, Эстонии, Латвии или Литве составляет 15–40%. Таким образом, у служб защиты леса этих стран есть примерно пять лет на подготовку мер по борьбе со златкой.

Этот временной промежуток, как подчеркивают авторы статьи, может сильно сдвинуться в ту или иную сторону из-за различных случайных факторов. К примеру, неожиданные заморозки, а также эпидемии и осы-паразиты могут замедлить распространение "жуков-диверсантов", а волны жары и их проникновение в ясеневые леса, наоборот, ускорят их марш на Европу.