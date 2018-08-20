Ученые выяснили, какая суточная норма углеводов способствует долголетию

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ученые из Женской больницы Бригхэма в США выяснили, какая суточная доля углеводов в рационе способствует увеличению продолжительности жизни. Их работа опубликована в журнале The Lancet.
В результате ученые выяснили, что люди, чей общий дневной рацион в среднем на 50 процентов состоит из углеводов, имели тенденцию к долголетию. А те, у кого углеводов было более 70 процентов и менее 40, имели больший шанс умереть.
Кроме того, по словам исследователей, те люди, которые вовсе не ели углеводы и заменяли их животными жирами и белками, в частности говядиной, свининой, курицей и сыром, подвергались наивысшему риску смерти.
Углеводы — широкий класс органических соединений, которые содержатся в таких продуктах как картофель, хлеб, сладости, крупы и т.д. Они играют важнейшую роль в живых организмах, являясь главным источником энергии.