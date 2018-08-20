Ученые выяснили, какая суточная норма углеводов способствует долголетию

Отдыхающие танцуют на выступлении оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018 Закрытие программы Военные оркестры в парках. Архивное фото

Отдыхающие танцуют на выступлении оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018 Закрытие программы Военные оркестры в парках. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ученые из Женской больницы Бригхэма в США выяснили, какая суточная доля углеводов в рационе способствует увеличению продолжительности жизни. Их работа опубликована в журнале The Lancet.

В своем исследовании ученые использовали данные восьми когортных исследований, в которой участвовали 432 179 человек, причем 40 181 из них уже умерли. Исследование охватило 20 стран Европы, Северной Америки и Азии и учитывало такие факторы, как пол, возраст, вредные привычки, имеющиеся заболевания и относительные доли продуктов питания.

В результате ученые выяснили, что люди, чей общий дневной рацион в среднем на 50 процентов состоит из углеводов, имели тенденцию к долголетию. А те, у кого углеводов было более 70 процентов и менее 40, имели больший шанс умереть.

В качестве примера исследователи выбрали людей, достигших 50 лет. Ожидаемая продолжительность жизни представителей этой возрастной группы, чей рацион наполовину состоит из углеводов, в среднем равнялась 33,1 года, а тех, чей порог потребления не превышал 30 процентов, — 29,1 года.

Кроме того, по словам исследователей, те люди, которые вовсе не ели углеводы и заменяли их животными жирами и белками, в частности говядиной, свининой, курицей и сыром, подвергались наивысшему риску смерти.

Углеводы — широкий класс органических соединений, которые содержатся в таких продуктах как картофель, хлеб, сладости, крупы и т.д. Они играют важнейшую роль в живых организмах, являясь главным источником энергии.