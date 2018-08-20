РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Докопались до алмазов. Минералы из звездной пыли рассказывают о мантии

(обновлено: 08:09 20.08.2018)
01740
© Фото : Petra Diamonds LimitedАлмаз из месторождения Куллинан в ЮАРАлмаз из месторождения Куллинан в ЮАР
© Фото : Petra Diamonds Limited
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Большинство алмазов образовалось в литосфере, но некоторые происходят из нижней мантии, с глубины более шестисот километров, и могут быть ровесниками нашей планеты. Что узнали ученые о земных недрах благодаря микроскопическим включениям в сверхглубинные алмазы — в материале РИА Новости.

Алмазная трубка Мир. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Российские ученые воспроизвели образование алмазов в недрах Земли

Окно в мантию

Доступных для изучения образцов из нижней мантии Земли, вероятно, меньше, чем реголита, доставленного с Луны во время космических экспедиций, пишет Феликс Каминский, известный исследователь глубоких недр, работающий в Канаде.

Самая глубокая скважина на Земле — Кольская — пробурила земную кору всего на 12 километров. Все, что ниже, изучают геофизическими методами или экспериментальным моделированием. Лишь в последние пару десятилетий ученые буквально открыли окно в нижнюю мантию, расположенную глубже 660 километров. И все благодаря микроскопическим включениям в алмазах.

Алмазы — самые твердые природные минералы. Они образуются в недрах и выбрасываются на поверхность вулканической активностью. Геологи находят их в горных породах кимберлитах, которые формируют огромные трубки в земле.

Большинство алмазов родом из литосферы, среди них примерно шесть процентов проникли в земную кору из переходной зоны между верхней и нижней мантии или даже из еще более глубоких слоев.

"Некоторые пытаются продлить зону образования алмазов чуть ли не до ядра на основании найденных в них карбидов железа. Но это еще предстоит доказывать, в том числе экспериментально", — комментирует РИА Новости Андрей Бобров, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, сотрудник лаборатории геохимии мантии ГЕОХИ РАН.

Группа Боброва исследует мэйджоритовые гранаты — минералы, которые находят внутри самых глубинных алмазов. По их составу можно точно установить, из каких горизонтов они поступили. Другие мантийные минералы просто не выдерживают долгого подъема к земной коре.

© Фото : А.В. Бобров, ГЕОХИ РАНКристаллы мэйджоритового граната, полученные в эксперименте при восьми с половиной гигапаскалях и 1700 градусах Цельсия (условия соответствуют мантийной глубине 250 километров). Изображение во вторичных электронах
© Фото : А.В. Бобров, ГЕОХИ РАН
Кристаллы мэйджоритового граната, полученные в эксперименте при восьми с половиной гигапаскалях и 1700 градусах Цельсия (условия соответствуют мантийной глубине 250 километров). Изображение во вторичных электронах

Давление недр на углерод

Из чего состоит мантия Земли, известно достаточно точно: это довольно скромный набор силикатных фаз, плотность которых последовательно увеличивается с глубиной. Индикатором ее нижнего слоя служат силикаты магния MgSiO3 и кальция CaSiO3 со структурой перовскита. На поверхности их не встретишь в естественном состоянии, они быстро разрушаются. Их среда обитания на глубине 660-670 километров при давлении примерно 22 гигапаскаля и температуре 1400 градусов Цельсия.

Среди мантийных минералов есть и карбонаты. Они легко плавятся, углерод восстанавливается до свободного состояния и служит источником вещества для природных алмазов. По мере роста они захватывают частички расплава и кристаллические фазы глубинных геосфер, что и позволяет ученым уточнить знания о недрах.

© Flickr / James St. JohnЗеленая часть &mdash; перидотит, мантийное включение в вулканическую горную породу. Аризона, США
© Flickr / James St. John
Зеленая часть — перидотит, мантийное включение в вулканическую горную породу. Аризона, США

Углерод для алмазов в недрах Земли берется из двух основных источников — из первичной мантии, изначально пребывавшей в недрах, и из земной коры, огромные фрагменты которой опускаются вглубь в местах сочленения океанских и континентальных плит (зонах субдукции).

Постоянное перемешивание и разогрев из ядра периодически плавят мантию. Расплав миллионы лет поднимается вверх к земной коре, захватывая по пути обломки (ксенолиты) глубинных пород и минералов.

"В научных статьях применяется термин "протокимберлитовый расплав". Это не та среда, что формирует трубки взрыва, хотя и близкая по составу. В ней на большой глубине зарождаются алмазы, а сам расплав эволюционирует с дальнейшим захватом пород мантии и коры. Он несет к поверхности алмазы, образованные на глубине, часто с включениями, и одновременно куски пород — мантийные ксенолиты", — поясняет Бобров.

Если в алмазе больше тяжелого изотопа углерода 13С, значит, он рос в субстрате, возникшем из пород земной коры, погрузившихся в мантию (их называют эклогитами). Такие образцы нашли недавно в кимберлитовой трубке "Жуина-5" в Бразилии и месторождении Куллинан в ЮАР.

© Иллюстрация РИА Новости . CC0Откуда поступают сверхглубинные алмазы
© Иллюстрация РИА Новости . CC0
Откуда поступают сверхглубинные алмазы

Ровесники Земли

По словам Боброва, сверхглубинные алмазы с включениями мэйджоритовых гранатов и других высокоплотных фаз найдены во всех кимберлитовых провинциях мира, в том числе в Архангельской области и Сибири. Например, изучаемые в ГЕОХИ РАН гранаты поступили из трубки "Мир" в Якутии. Их возраст три миллиарда лет.

"Это, конечно, очень древний возраст, соответствующий самым ранним этапам эволюции Земли. Но среди алмазов можно найти рекордсменов, которые имеют возраст, сопоставимый со временем зарождения Земли как планеты. Речь идет об алмазах с так называемыми "центральными" включениями. Среди них — металлические фазы, никелистое железо, как в метеоритах-хондритах, довольно большое разнообразие сульфидов. Для них устанавливают максимальный возраст", — говорит Андрей Бобров.

Кстати, когда начинали изучать сверхглубинные алмазы, то с их помощью надеялись понять, как устроены планеты других звездных систем, похожие на Землю. Этот вопрос пока с повестки дня не снят.

© Фото : А.В. Бобров, ГЕОХИ РАНАппарат высокого давления типа "наковальня с лункой" (тороид), установленный в лаборатории геохимии мантии Земли. На нем моделируют условия образования сверхглубинных алмазов
© Фото : А.В. Бобров, ГЕОХИ РАН
Аппарат высокого давления типа "наковальня с лункой" (тороид), установленный в лаборатории геохимии мантии Земли. На нем моделируют условия образования сверхглубинных алмазов

 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена