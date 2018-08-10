Ученые оспорили миф о вреде соли

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Канадские ученые выяснили, что умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточную дозу натрия двумя граммами, что эквивалентно пяти граммам соли. Считается, что из-за этого вещества повышается давление и возрастает риск инфаркта. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые утверждают, что соль в этом отношении ничем не отличается от других продуктов.

Изучив данные анализов мочи, давление и другие показатели более 90 тысяч человек из 300 сообществ в 18 странах, исследователи заметили, что связь между высоким уровнем потребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Там популярен соевый соус: из-за него китаец в среднем получает пять граммов натрия (12,5 грамма соли) в сутки. Также выяснилось, что слишком низкое содержание вещества в организме коррелирует с высоким риском получить инфаркт.

"Наше исследование дает новые основания полагать, что при умеренных уровнях потребления натрий может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы. При этом вещество может и навредить — если его слишком много или слишком мало в организме. Этот баланс естественен для любого питательного вещества", — отметил ведущий автор научной работы, профессор Института исследований здоровья населения в Канаде Эндрю Мейте.

Соавтор исследования Мартин О'Доннелл отметил, что чрезмерное потребление натрия — более пяти граммов в сутки — опасно для здоровья, но в большинстве случаев уровень потребления вещества не связан с повышенным риском болезней сердца.

Та же самая группа ученых уже публиковала исследование с аналогичными выводами в 2016 году. Сейчас, как и тогда, работу "разнесли" коллеги. Основная претензия к авторам заключается в том, что они недостаточно точно измерили содержание натрия в моче: по мнению оппонентов, анализы нужно брать в течение суток, а не только утром, как это делали Мейте и коллеги. В логике исследователей также нашли нарушение причинно-следственных связей. Профессор Лондонского университета королевы Марии Грэм МакГрегор заметил, что в выборку вошли уже больные участники, которые действительно едят мало и получают меньше соли, но причина их смерти — болезнь, а не низкий уровень потребления ингредиента.

Примирить оппонентов могло бы другое питательное вещество, содержание которого замерили исследователи, — калий. Анализ показал, что этот содержащийся во фруктах и овощах элемент помогает сбалансировать диету и снизить риски заболеваний.