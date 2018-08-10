РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые оспорили миф о вреде соли

(обновлено: 11:09 10.08.2018)
039520
CC0 / analogicus / СольСоль
CC0 / analogicus /
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Канадские ученые выяснили, что умеренное потребление соли полезно для сердечно-сосудистой системы человека. 

Чашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
Цена маленьких слабостей. Сколько можно сэкономить на вредных привычках

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить суточную дозу натрия двумя граммами, что эквивалентно пяти граммам соли. Считается, что из-за этого вещества повышается давление и возрастает риск инфаркта. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые утверждают, что соль в этом отношении ничем не отличается от других продуктов.

Изучив данные анализов мочи, давление и другие показатели более 90 тысяч человек из 300 сообществ в 18 странах, исследователи заметили, что связь между высоким уровнем потребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Там популярен соевый соус: из-за него китаец в среднем получает пять граммов натрия (12,5 грамма соли) в сутки. Также выяснилось, что слишком низкое содержание вещества в организме коррелирует с высоким риском получить инфаркт.

"Наше исследование дает новые основания полагать, что при умеренных уровнях потребления натрий может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы. При этом вещество может и навредить — если его слишком много или слишком мало в организме. Этот баланс естественен для любого питательного вещества", — отметил ведущий автор научной работы, профессор Института исследований здоровья населения в Канаде Эндрю Мейте.

Чипсы. Архивное фото
© Fotolia / farbkombinat
Диетологи "реабилитировали" шоколадное печенье и чипсы
Соавтор исследования Мартин О'Доннелл отметил, что чрезмерное потребление натрия — более пяти граммов в сутки — опасно для здоровья, но в большинстве случаев уровень потребления вещества не связан с повышенным риском болезней сердца.

Та же самая группа ученых уже публиковала исследование с аналогичными выводами в 2016 году. Сейчас, как и тогда, работу "разнесли" коллеги. Основная претензия к авторам заключается в том, что они недостаточно точно измерили содержание натрия в моче: по мнению оппонентов, анализы нужно брать в течение суток, а не только утром, как это делали Мейте и коллеги. В логике исследователей также нашли нарушение причинно-следственных связей. Профессор Лондонского университета королевы Марии Грэм МакГрегор заметил, что в выборку вошли уже больные участники, которые действительно едят мало и получают меньше соли, но причина их смерти — болезнь, а не низкий уровень потребления ингредиента.

Примирить оппонентов могло бы другое питательное вещество, содержание которого замерили исследователи, — калий. Анализ показал, что этот содержащийся во фруктах и овощах элемент помогает сбалансировать диету и снизить риски заболеваний.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена