Звучит по-научному: псевдоизобретения, обещающие излечить от любой болезни

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ионизаторы, превращающие воду из-под крана в целебную, духи с феромонами, колготки с витамином Е — авторы подобных чудо-изобретений ссылаются на новейшие, порой засекреченные научные разработки. На самом деле все это мало отличается от магических амулетов, и наука тут совершенно ни при чем.

Вера в ученых и инопланетян

© Фото : The John Innes Centre Генетики создали омолаживающие ГМО-помидоры данным ВЦИОМ, несмотря на доверие к науке и высокий авторитет профессии ученого, больше половины россиян разделяют антинаучные взгляды и считают, что исследователи скрывают правду (59 процентов). Многие боятся ГМО (79 процентов), верят в существование инопланетян (42 процента), а некоторые полагают, что власти прячут от них пришельцев (18 процентов).

Сочетание антинаучных воззрений и уважения к труду ученых иногда дает неожиданный результат — люди готовы тратить крупные суммы на чудо-изобретения, лечащие все болезни, сохраняющие молодость и представляющие собой "сплав новейших научных достижений с технологиями развития сознания" (это цитата с сайта, где продается один из таких приборов).

Вода — живая и мертвая

Наибольшим спросом, если судить по количеству и качеству рекламы, пользуется все, что связано с очисткой воды и приданием ей невероятных целебных свойств. Тут и структурированная косметическая вода, производители которой обещают вечную молодость и красоту, и ионизаторы, превращающие воду из-под крана в целительную, и специальные фильтры, очищающие от "информационной грязи".

Все это основывается на теории "памяти воды", сформулированной в конце 1980-х годов французским иммунологом Жаком Бенвенистом. Он утверждал, что молекулы воды якобы могут выстраиваться определенным образом вокруг молекул растворенного в ней вещества и потом сохраняют эту структуру. Иными словами, вода запоминает, что в ней было растворено, и воспроизводит свойства растворов, даже когда молекул этого вещества в жидкости больше нет.

Очень дорогое плацебо

Однако это никак не согласуется с современными концепциями физической химии. Структура воды постоянно меняется и существует не более нескольких пикосекунд (10секунды) — это время жизни водородных связей между соседними молекулами.

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Большинство фильтров, придающих воде необыкновенные лечебные свойства, стоят недешевонесколько десятков тысяч рублей. Специализированные форумы и сообщества в интернете пестрят отзывами об их эффективности: резко улучшается самочувствие, повышается работоспособность. Кому-то фильтры даже помогают решить проблемы с недвижимостью, наладить личную жизнь и перестать плакать при чистке лука.

Здесь, скорее всего, сказывается эффект плацебо: когда состояние пациента улучшается, хотя лекарство или методика лечения не оказывают реального физиологического воздействия.

Исследователи объясняют это ожиданиями пациента — человек рассчитывает на результат и получает его. Так, известно, что действие плацебо усиливается при предварительном рассказе об эффективности метода или при назначении "пустышки" под видом разрекламированного и зарекомендовавшего себя лекарства. Кроме того, как показали ученые из Северо-Западного университета в Чикаго, эффекту плацебо больше подвержены те, у кого повышены активность и плотность нейронных связей правой средней лобной извилины мозга.

Торсионный вальс

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Лженаука в законе. Торсионные поля против фармацевтического лобби

Утверждается, что "современная наука доказала способность человека своей психической энергией управлять движением материи и информации", но никаких ссылок на источники нет.

В России теория о торсионных полях, которые, не обладая энергией, переносят информацию, присутствующую "сразу во всех точках пространства-времени", признана антинаучной на государственном уровне еще в 1991 году. Тогда Комитет по науке и технологиям охарактеризовал эти исследования как "противоречащие представлениям, однозначно установленным современной наукой, и, несмотря на используемую квазинаучную терминологию, бездоказательные, логически и научно не обоснованные".

Духи с феромонами и витаминные колготки

В рекламе духов с феромонами ссылаются на реальные научные исследования в области химической коммуникации животных. Известно, что феромоны — вещества, выделяемые специальными железами внутренней секреции — играют особую роль в общении многих видов живых организмов. Муравьи с их помощью передают друг другу различную информацию, а самцы бабочек находят себе подруг для спаривания.

Впрочем, пока нет ни одной научной работы, чьи авторы с уверенностью утверждали бы, что у человека есть феромоны. Скорее наоборот, часть ученых полагает, что наш вомероназальный орган, периферический отдел дополнительной обонятельной системы некоторых позвоночных животных, реагирующий на феромоны и другие летучие вещества, — атавизм. Научных подтверждений его нейронной связи с мозгом у людей до сих пор нет.

Зато витамину Е, впервые описанному в 1922 году, и его антиоксидантным свойствам (это вещество — универсальный протектор клеточных мембран) посвящено немало научных работ. При недостатке витамина Е (а у маленьких детей это может даже вызвать задержку умственного развития) врачи прописывают специальные пищевые добавки и препараты. Но производители галантерейных изделий придумали еще более эффективное средство — колготки с микрокапсулами с витамином Е: "при контакте с кожей постепенно высвобождаются микрочастицы, оказывающие увлажняющее воздействие на кожу, не прекращающееся даже после нескольких стирок".

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"Нет никакой информационной грязи в воде. Ионизаторы не делают воду лучше. У людей не обнаружено феромонов. Все с эпитетом "торсионное"псевдонаучное. Витамин Е в колготках бесполезен",замечает кандидат биологических наук Александр Панчин, лауреат премии "Просветитель", член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

Тем не менее псевдонаучными изобретениями торгуют во всем мире. Большинство фильтров, очищающих воду от "информационной грязи" и "структурирующих" ее, производится в Южной Корее и Японии, а в США легко можно купить спрей против энергетических вампиров и мозговую пыль (brain dust), которая "позволяет синхронизироваться с космическими потоками для достижения своих целей".