Маск тайно обсудил с учеными планы по колонизации Марса

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и другие представители его корпорации SpaceX в начале недели провели встречу с ведущими планетологами, на которой обсудили планы по колонизации Марса. Космический стартап попросил ученых не афишировать эти дискуссии, сообщает Space.com.

В сентябре 2016 года глава SpaceX рассказал миру о масштабных планах по колонизации Марса: он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые к концу столетия доставят на красную планету около миллиона человек.

Главной целью, по определению самого Маска, будет создание на Марсе независимого от Земли автономного города-миллионника, который сможет обеспечивать себя всем необходимым и станет полноценным социумом, не уступающим земным.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке флотилии из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали шквал критики со стороны научного сообщества, многие ученые посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

На этой неделе, как сообщает Space.com, Маск и его ближайшие помощники встретились как со сторонниками своих идей, так и со скептиками. На встрече, которая прошла в университете Колорадо в Боулдере (одном из ведущих планетологических исследовательских центров) присутствовали 60 известных геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители НАСА.

Онлайн-издание Ars Technica пишет со ссылкой на анонимных участников совещания, что представители SpaceX попросили ученых и чиновников не афишировать участие в подобных дискуссиях и не сообщать прессе о том, что космический стартап проводит такие встречи.

По словам собеседников издания, обсуждения фокусировались на двух вопросах – устройстве и возможностях BFR и разработке технологий, необходимых для создания полностью автономной колонии на Марсе.

Представители SpaceX и университета Колорадо, в свою очередь, не стали отрицать, что Маск действительно встречался с учеными. При этом они отметили, что ничего особенного во встрече не было и что подобные совещания будут и дальше проводиться на регулярной основе.