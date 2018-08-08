Маск тайно обсудил с учеными планы по колонизации Марса

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и другие представители его корпорации SpaceX в начале недели провели встречу с ведущими планетологами, на которой обсудили планы по колонизации Марса. Космический стартап попросил ученых не афишировать эти дискуссии, сообщает Space.com.
Главной целью, по определению самого Маска, будет создание на Марсе независимого от Земли автономного города-миллионника, который сможет обеспечивать себя всем необходимым и станет полноценным социумом, не уступающим земным.
Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке флотилии из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали шквал критики со стороны научного сообщества, многие ученые посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.
На этой неделе, как сообщает Space.com, Маск и его ближайшие помощники встретились как со сторонниками своих идей, так и со скептиками. На встрече, которая прошла в университете Колорадо в Боулдере (одном из ведущих планетологических исследовательских центров) присутствовали 60 известных геологов, астробиологов и космических инженеров, а также чиновники и представители НАСА.
Онлайн-издание Ars Technica пишет со ссылкой на анонимных участников совещания, что представители SpaceX попросили ученых и чиновников не афишировать участие в подобных дискуссиях и не сообщать прессе о том, что космический стартап проводит такие встречи.
По словам собеседников издания, обсуждения фокусировались на двух вопросах – устройстве и возможностях BFR и разработке технологий, необходимых для создания полностью автономной колонии на Марсе.
Представители SpaceX и университета Колорадо, в свою очередь, не стали отрицать, что Маск действительно встречался с учеными. При этом они отметили, что ничего особенного во встрече не было и что подобные совещания будут и дальше проводиться на регулярной основе.