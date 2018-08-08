Археологи нашли в Подмосковье клад с монетами времен Бориса Годунова

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые нашли в Павлово-Посадском районе Московской области глиняную кубышку с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Она помогла раскрыть некоторые любопытные детали из истории экономики Российского государства времен последних Рюриковичей, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Подмосковная экспедиция института нашла глиняный сосуд с шестью сотнями серебряных монет во время раскопок, которые проводились перед постройкой одной из дорог в Павлово-Посадском районе. Некогда там располагалась деревня, что говорит о крестьянском происхождении клада.
Как полагают исследователи, поселение на этом месте существовало с домонгольских времен и вплоть до XIX века. Довольно крупное селище площадью в несколько тысяч квадратных метров открыли в 2015 году во время историко-культурной экспертизы перед строительством скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань.
Нетронутость находки позволяет реконструировать полную картину жизни этого поселения и отчасти – хозяина клада. Уже сейчас понятно, что по крестьянским меркам он был человеком состоятельным: клад был закопан во дворе, где находился ледник с каменной обкладкой стен, а рядом стоял большой жилой дом.
Всего в кубышке археологи нашли 6 рублей 23 копейки. По тем временам это была довольно большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь и корову. Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных "крестьянских" кладов времен последних Рюриковичей, в которых от ста до трехсот серебряных копеек.
Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции – например, продажи урожая. Так, в 1602‒1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, что владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен и разжился большим количеством новых, только что отчеканенных монет.
Помимо этого, крупные размеры клада могут отражать одну из интересных деталей того времени – "инфляцию серебра". Дело в том, что главным источником этого металла в XVI-XVII веках стали серебряные рудники, открытые испанцами в американских колониях. Приток количества серебра в Европу и на Русь сделал его менее ценным в глазах обывателей того времени как раз примерно тогда, когда была закопана кубышка.
Что произошло впоследствии, ученые не знают, за исключением того, что его владелец или погиб, или не смог вернуться в деревню. Возможно, что он стал жертвой Смутного времени, но возможны и другие сценарии его исчезновения — болезни, нападения разбойников и прочие неприятности, не связанные с политической нестабильностью и войнами.
Вдобавок пока не понятно, кем был владелец клада, как к нему попали монеты из казны, почему он спрятал такую большую сумму, что произошло здесь в начале XVII века – ответы на эти вопросы еще предстоит узнать.