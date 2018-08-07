Легендарный археолог нашел еще одного "золотого человека" в Казахстане

АСТАНА, 7 авг – РИА Новости. Казахстанский археолог Зейнолла Самашев обнаружил "Золотого человека" в Восточно-Казахстанской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Находка была сделана во время раскопок кургана Елеке Сазы в Тарбагатайских горах.

Антропологи считают, что они обнаружили юношу 17-18 лет, который проживал в VIII-VII веках до нашей эры.

Зейнолла Самашев является руководителем многочисленных археологических экспедиций и известен как специалист по петроглифам Казахстана.

В Тарбагатайских горах раскопки начались еще два года назад. Ранее там были найдены золотые убранства для лошадей и драгоценности. Археологи считают, что находки относятся к сакскому периоду. Это в очередной раз доказывает, что у людей степей была развитая культура.

В июне близ Актобе во время добычи песка строители обнаружили череп человека и многочисленные золотые украшения. По предварительной версии, там был захоронен гуннский воин.

Первый и самый знаменитый "золотой человек" был обнаружен в Казахстане в 1969-1970 годах неподалеку от Алма-Аты на берегу реки Иссык. Это были останки сакского воина в золотой одежде. Впоследствии он стал одним из национальных символов Казахстана.

© Фото : Акимат Восточно-Казахстанской области Останки "Золотого человека" найденного в Казахстане © Фото : Акимат Восточно-Казахстанской области Останки "Золотого человека" найденного в Казахстане

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