Названы сроки закрытия программы запусков ракет "Протон"

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Программа запусков ракет "Протон" с космодрома "Байконур" продлится до 2026 года, сообщили РИА Новости в аэрокосмическом комитете министерства оборонной промышленности Казахстана (Казкосмос).

Ранее сообщалось о скором закрытии программы ракет "Протон". Вывод из эксплуатации одной из стартовых площадок под эти ракеты на "Байконуре" планировался в 2023 году.

"Пуски ракет-носителей "Протон" с космодрома "Байконур" планируется завершить до 2026 года. Перспективы пусков ракет-носителей "Протон" после 2026 года не рассматриваются", — сказали в Казкосмосе.

О том, что программа ракет "Протон" вскоре будет закрыта, а им на смену нужно продвигать "экологически чистые" носители "Ангара", нынешний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил еще будучи вице-премьером по оборонной промышленности. О том, что производство "Протонов" "завершается в ближайшей перспективе", а Центр Хруничева, переходит на строительство "Ангары-А5" и "Ангары-А5М", он заявлял и на новой должности.

Кроме того, гендиректор "Энергомаша", производящего двигатели для "Протонов", Игорь Арбузов говорил в интервью РИА Новости, что производство двигателей для этих ракет завершится в конце 2018 года. По его словам, предприятия, ранее производившие движки для "Протонов", загрузят заказами по газотурбинным двигателям, электростанциям, а также насосам и насосным станциям для нефтегазовой отрасли.

В то же время заместитель гендиректора Центра Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов в мае сообщил РИА Новости, что в планах центра до 2025 года стоит запуск 24 "Протонов" разных модификаций. А источник РИА Новости на "Байконуре" сообщал, что объем контрактов на пуски ракет "Протон-Л", то есть средней модификации тяжелого носителя, без третьей ступени, достиг почти 1 миллиарда долларов.