Медики рассказали о пользе частых посещений сауны

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Частое посещение сауны заметно понижает вероятность развития болезней сердца и сосудов, проблем с работой мозга и легких, а также снижает шансы на преждевременную смерть. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Mayo Clinic Proceedings.

"Пока не понятно, что здесь является причиной и следствием, из-за чего нельзя говорить о том, что походы в сауну могут заменить другие методики профилактики этих болезней. С другой стороны, сауны абсолютно безопасны для людей, не страдающих от проблем с сердцем, и поэтому походы в них никому не повредят", — пишут Яри Лаукканен (Jari Laukkanen) из университета Йювяскуля (Финляндия) и его коллеги.

В последние годы ученые начали замечать, что на продолжительность жизни человека влияют не только его вредные привычки, но и диета, образование, уровень депрессии и масса других факторов, напрямую не связанных с работой организма, развитием болезней и процессом дряхления тела в старости.

К примеру, за последние годы ученые нашли массу свидетельств того, что даже легкие физические нагрузки в молодости заметно уменьшают вероятность развития болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний, а также резко снижают шансы заполучить гипертонию и умереть от сердечных приступов в преклонные годы жизни.

Лаукканен и его коллеги раскрыли еще одну подобную связь, изучая, как финские сауны влияют на здоровье людей, часто их посещающих. Для этого ученые объединили данные своих собственных исследований, которые они проводили в последние десять лет, и результаты аналогичных опытов, о которых писали десятки других научных групп.

В каждом подобном исследовании участвовало около двух тысяч мужчин и женщин разных возрастов и социальных категорий, что позволило медикам детально оценить то, как походы в традиционную финскую баню влияли на их здоровье.

К примеру, оказалось, что любители саун примерно на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, чем люди, не посещающие их или попадающие в баню достаточно редко, и на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.

Вдобавок, аналогичным образом снижалась вероятность развития гипертонии – примерно на 47%, и болезней легких, таких как астма или пневмония. Конечно, подчеркивают ученые, нельзя исключать и того, что здоровые люди просто чаще ходят в сауну, однако их наблюдения показывают, что походы в баню действительно снижают давление и улучшают работу легких в первые часы после купания.

Как предполагают Лаукканен и его коллеги, большинство подобных благотворных эффектов связано с тем, что сауна снижает уровень воспалений в организме, повышает гибкость стенок артерий, стимулирует иммунитет и ускоряет вывод "вредных" версий холестерина из кровеносной системы. Ученые надеются, что все эти гипотезы им удастся проверить в ближайшее время в ходе длительных наблюдений за здоровьем добровольцев.