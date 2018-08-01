Генетики из России сняли с рачков вину в массовой гибели кораллов

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Рачки-копеподы, паразитирующие на кораллах, не переносят болезнетворных микробов и оказались не связаны с эпизодами массовой гибели полипов на Карибах и в Красном море. Об этом пишут российские и зарубежные ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports.

Колонии кораллов — один из самых чувствительных индикаторов изменения климата и экологических перестроек в водах океана. Малейшие изменения в средней температуре воды, движения течений и кислотности отражаются на способности кораллов строить известковые раковины. В частности, потепление воды и повышение кислотности мешают полипам захватывать ионы кальция и углекислоты, что негативно сказывается на здоровье коралловых рифов.

По текущим прогнозам климатологов и океанологов, около 20% коралловых колоний, в том числе и одно из крупнейших природных "чудес света", Большой барьерный риф, могут исчезнуть уже в текущем столетии. Причиной этого, помимо закисления вод океана, могут стать инфекции, поражающие многие колонии полипов в Атлантическом и Индийском океанах.

Их переносят, как считают некоторые исследователи, паразитические рачки-копеподы (Copepoda), живущие внутри колоний полипов. Группа российских и зарубежных генетиков под руководством Михаила Гельфанда из Института проблем передачи информации РАН в Москве проверила, так ли это на самом деле, проведя генетическую "перепись" среди микрофлоры двух потенциальных "разносчиков" подобных микробов.

Первый из них, рачки из рода Sphaerippe, поражают "морские вееры", глубоководные кораллы Gorgonia ventalina, живущие в Карибском море. Их далекие собратья по подклассу, копеподы из рода Spaniomolgus, паразитируют на кораллах вида Stylophora pistillata, формирующих основу рифов в Красном море.

Как передает пресс-служба института, эти рачки переносят очень богатый, но разный по составу набор бактерий. Ни одна из них не может быть связана с формированием галлов, "нарывов" на теле полипов, в которых живут эти копеподы, и распространением инфекций в их колониях.

Более того, выяснилось, что в этих нарывах обитают примерно те же микробы, что и на поверхности здоровых полипов, только с несколько иной структурой. Соответственно, крайне маловероятно, что эти копеподы или переносимые ими бактерии напрямую способствуют формированию нарывов и заражению кораллов другими, более опасными микроорганизмами.