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РИА Наука
РИА Наука

Секрет здоровья: грудное молоко лечит рак, защищает от инфекций

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© Depositphotos / t.tomsickovaЖенщина кормит ребенкаЖенщина кормит ребенка
© Depositphotos / t.tomsickova
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Младенец полноценно развивается только при естественном вскармливании, и альтернативы этому пока нет: до сих пор синтезированы лишь несколько важных белков для искусственных смесей. Во Всемирную неделю грудного вскармливания РИА Новости вместе с экспертами выясняет, чем уникально материнское молоко и почему его ничем не заменить.

Найди сотни отличий

Родители с ребенком
© Fotolia / miolanasvetlana
Грудное вскармливание в будущем повлияет на качество жизни человека
"Грудное молоко это живая ткань, которая постоянно меняет свой состав в зависимости от времени суток, возраста ребенка и его потребностей в воде и пище. Кроме макронутриентов белков, жиров и углеводов в нем есть гуморальные (лизоцим, лактоферрин, секреторный иммуноглобулин А) и клеточные компоненты (лейкоциты, макрофаги и нейтрофилы), пребиотики (олигосахариды) и пробиотики (лакто- и бифидобактерии), обеспечивающие защиту младенца от инфекций. Грудное молоко содержит также факторы роста, отвечающие за созревание желудочно-кишечного тракта. Всего — более четырехсот полезных для здоровья и развития младенца компонентов. В искусственных смесях их не более тридцати", рассказывает доктор медицинских наук Любовь Абольян, главный специалист по организации общественного здоровья Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России и руководитель Российского научно-практического центра по пропаганде и поддержке грудного вскармливания.

Если сравнивать молоко разных млекопитающих, то его качественный состав, на первый взгляд, кажется одинаковым везде одни и те же компоненты, только в разных пропорциях. В молоке животных выше содержание белков, которые необходимы для быстрого роста детенышей, в том числе много трудноперевариваемого казеина. Вроде бы на этом разница заканчивается.

"Корова, коза, любое другое млекопитающее от человека отличаются не только внешне, но и на молекулярном уровне. Названия белков в молоке одинаковые казеин, лактоферрин, лизоцим, а их структура немного другая. Когда мы используем такие белки при производстве продуктов питания для взрослых или в технических целях, например в качестве консерванта, это никакой роли не играет. Но при изготовлении продуктов для детей данный фактор решающий — именно с ним связаны многие аллергические реакции", отмечает Алексей Дейкин, заместитель руководителя Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН.

Смеси маму не заменят

Младенец
© Fotolia / Zsolt Bota Finna
Отказ от кормления грудью обходится миру в 300 млрд долларов ежегодно
Производители сухих смесей для детского питания стараются приблизить их к женскому молоку. Чтобы адаптировать для младенцев смеси из коровьего и козьего молока, в них снижают почти в два раза общий уровень белка. Благодаря этому азотистый и минеральный обмен грудного ребенка остается в норме, не страдают функции пищеварительного тракта и незрелых почек, сведен к минимуму риск развития ожирения и метаболического синдрома.

"Это обеспечивает безопасность продуктов животноводства и снижает аллергенность. Но когда мы уничтожаем в молочных смесях белки, они перестают выполнять защитную функцию — фактически ребенок лишается защиты со стороны иммунной системы матери. Молоко не способствует развитию кишечника, потому что самых ценных белков там нет", объясняет Алексей Дейкин.

Группа российских и белорусских ученых, в которую входил и Алексей Дейкин, в 2008 году впервые в мире вывела генно-модифицированную козу, в чьем молоке содержался человеческий белок лактоферрин природный антибиотик, убивающий инфекции, вирусы и грибки, но не затрагивающий микрофлору кишечника.

"Идея нашего проекта была в том, что можно добавить в искусственную смесь правильный, целый, полученный биотехнологическим способом белок человека. Да, это только один из множества белков, но он там будет и сможет защитить ребенка, пока не сформировался его собственный иммунитет", — рассказывает ученый.

Трансгенные козы и человеческие белки

Российским и белорусским исследователям тогда удалось создать рекомбинантную ДНК, содержащую кодирующую последовательность гена человека и регуляторные элементы, которые обеспечили работу этой конструкции в молочной железе животного. Затем эту ДНК встроили в ядро яйцеклетки и имплантировали козам.

"Мы провели 113 операций по трансплантации яйцеклеток. Родились 33 козленка, два оказались трансгенными, то есть в их геном эта конструкция встроилась. Теперь у нас около пятидесяти таких животных. Но на этапе создания опытного производства мы вышли из проекта, потому что тут научная часть заканчивается. Дальше дело за инвесторами и промышленностью. Знаете, прошло уже десять лет после того, как мы создали козье молоко с человеческим лактоферрином, а промышленного производства таких смесей до сих пор нет, и мне это душу не греет", — качает головой ученый.

Сейчас в Институте биологии гена РАН при поддержке Российского научного фонда исследователи занимаются новой задачей — заставить животное производить молоко, в котором был бы только человеческий белок.

© Фото : Институт биологии гена РАНПервое поколение трансгенных коз на подмосковной ферме.
© Фото : Институт биологии гена РАН
Первое поколение трансгенных коз на подмосковной ферме.

"У нашей трансгенной козы в молоке как человеческий, так и ее собственный лактоферрин. И их друг от друга очень сложно отделить, из-за чего увеличивается стоимость конечного продукта. Мы сейчас подошли к созданию технологии, когда в молоке животного будет только человеческий белок. С помощью системы CRISPR/Cas9 мы хотим отключить собственный ген козы, чтобы его продукции в молоке не было. Пока экспериментируем на мышах: у них мы не просто выключили ген, а заменили его. В их молоке есть человеческий белок антитромбин важный для борьбы с тромбозом сосудов. Следующий этап — кролики", — уточняет Алексей Дейкин.

Альтернативы нет и не будет

Полностью воспроизвести состав женского грудного молока до сих пор не удалось никому в мире и вряд ли это получится когда-нибудь, отмечают эксперты. В основном научный интерес сфокусирован на получении отдельных белков женского молока, ведь они могут использоваться не только в сухих смесях для питания младенцев, но и при лечении самых разных заболеваний — от рака до ВИЧ. Так, ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН разработали нетоксичное лекарство от рака на основе лактаптина белка, входящего в состав женского молока.

Даже если в ближайшие годы на рынке появятся детские смеси, содержащие человеческие белки, нельзя отказываться от кормления грудью. Смеси — последнее средство, когда грудное вскармливание в силу обстоятельств невозможно. По словам Любови Абольян, кормление грудью — это не только защита ребенка, пока не сформировался его иммунитет, но и профилактика для мамы рака молочных желез и яичников.

Мама с ребенком
© Depositphotos / AntonLozovoy
Ученые рассказали, как кормление грудью защищает здоровье женщин
Как подсчитали эксперты, ежегодно грудное вскармливание способно спасти около 820 тысяч детских жизней и примерно 20 тысяч материнских, сохранив мировой экономике около трехсот миллиардов долларов. В мае этого года на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве принята резолюция по грудному вскармливанию. Резолюцию внесла Россия, хотя, как пишет The New York Times, США, поддерживающие интересы крупных американских производителей сухих молочных смесей, противились этой инициативе.

Согласно документу, страны — члены Всемирной организации здравоохранения обязаны продвигать идею кормления грудью на государственном уровне и сдерживать рекламу молочных смесей, если в ней говорится о полноценной замене женского молока.

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