Уничтожение полярных шапок не превратит Марс в Землю, выяснили ученые

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главная мечта Элона Маска обречена на провал — Марс нельзя превратить в аналог Земли, сделав атмосферу более густой и теплой, растопив его полярные ледовые шапки. Об этом пишут планетологи в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
Сын неба
В сентябре 2016 года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.
Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.
Одной из главных целей существования этой колонии, по замыслу предпринимателя, станет реализация его планов по терраформированию красной планеты и ее превращению в аналог Земли. Для этого необходимо, как заявлял Маск еще в начале текущего десятилетия, растопить полярные шапки Марса при помощи ядерных ударов, что сделает его атмосферу более густой и даст колонистам первоначальные запасы воды.
Как отмечает Якоски, подобные идеи часто озвучиваются в научной фантастике, однако ученые проверяли их крайне редко – последние подобные оценки были озвучены более 20 лет назад известным планетологом Кристофером Маккеем (Christopher McKay) в журнале Nature.
За последующие два десятилетия, по словам руководителя миссии MAVEN, астрономы накопили массу новых данных о запасах воды, углекислого газа и кислорода в недрах Марса, о которых Маккей, Карл Саган и другие сторонники идеи терраформирования четвертой планеты просто не знали. По этой причине Якоски и его коллега Кристофер Эдвардс (Christopher Edwards) еще раз попытались оценить, можем ли мы реализовать мечты Маска и многих писателей-фантастов прямо сейчас.
Марсианские мечты
Для этого, как отмечают Эдвардс и Якоски, необходимо, чтобы на каждый квадратный сантиметр поверхности Марса приходилось как минимум 2,5 килограмма углекислого газа в "столбе" из воздуха, который висит над этой точкой. В таком случае планета будет удерживать достаточное количество тепла для того, чтобы на ней существовал почти земной климат.
Используя ту же методику, что и Маккей, авторы статьи подсчитали массу и объем углекислого газа, заточенного в полярных шапках Марса, а также спрятанного в верхних слоях почвы и в некоторых горных породах.
Как показали эти расчеты, полное исчезновение полярных шапок Марса поднимет атмосферное давление всего в два раза и повысит концентрацию углекислоты в воздухе до отметки в 30 грамм на квадратный сантиметр, что в 83 раза меньше критической отметки.
Этого хватит для того, чтобы поднять температуры на Марсе примерно на 10 градусов Кельвина, что в шесть раз ниже минимальной отметки в 60 градусов Кельвина.
С другой стороны, высвобождение всех запасов СО2 из замороженной почвы повысит его долю в атмосфере примерно в 6-12 раз. Однако и этого, как констатируют Эдвардс и Якоски, будет недостаточно для запуска полноценного парникового эффекта.
Дополнительная проблема заключается в том, что для этого потребуется прогревать почву Марса на протяжении очень долгого времени, около 10 тысяч лет, что вряд ли будет осуществимо в ближайшем или даже очень далеком будущем. Поэтому, сейчас можно с определенностью сказать, что терраформирование Марса пока остается несбыточной мечтой, заключают ученые.