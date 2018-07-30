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Пирамида Хеопса оказалась "концентратором" радиоволн, заявляют физики

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© ScanPyramids missionСрез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнатыСрез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты
© ScanPyramids mission
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды Хеопса и пришли к выводу, что она может концентрировать электромагнитную энергию в внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой. Их выводы были представлены в Journal of Applied Physics.

Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты
© ScanPyramids mission
Ученые обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату‍
"Учитывая большой интерес к пирамидам, мы решили взглянуть на пирамиду Хеопса как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Мы получили ряд интересных результатов, которые могут найти важные практические применения", ‒ заявил Андрей Евлюхин, координатор выполненных исследований из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Пирамида Хеопса была построена в середине третьего тысячелетия до нашей эры фараоном Хуфу (Хеопсом), представителем четвертой династии Древнего царства, во времена которой были построены все "великие пирамиды" Египта. Эта структура высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

За последние два столетия внутри пирамиды ученые обнаружили четыре комнаты, в одной из которых был предположительно похоронен сам фараон, в другой – его супруга, а третья считалась приманкой или ловушкой для грабителей. В стенах коридоров, которые ведут к гробнице Хуфу, были найдены необычные каналы и структуры, которые сегодня ученые считают элементами "системы безопасности", оберегавшей фараона от осквернителей.

Пирамиде Хеопса и ее "кузенам", как рассказывает Евлюхин, публика часто приписывает различные "магические" свойства, в том числе способность "концентрировать энергию космоса" и многие другие антинаучные феномены. С другой стороны, реальные физические свойства пирамиды ученые начали изучать только несколько лет назад, когда исследователи начали искать в ней новые потайные комнаты, используя мюонные сканеры.

Пирамида Хеопса
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Ученые воссоздали защиту от грабителей из пирамиды Хеопса

Как передает пресс-служба ИТМО, Евлюхин, его коллеги по университету и физики из университета Ганновера провели одну из первых подобных проверок, изучив то, как пирамида Хеопса будет взаимодействовать с различными формами электромагнитного излучения.

Ученые предположили, что пирамида, как и многие другие рукотворные объекты, может вести себя как резонатор, фокусирующий и усиливающий колебания, чья длина волны соразмерна габаритам самого "чуда света". В данном случае речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами. Примерно в этом же диапазоне работают многие любительские радиостанции и радиосети.

В своих расчетах, как отмечает Евлюхин, ученые учли все известные пустоты внутри пирамиды, а также свойства ее основного строительного материала – глыб известняка. Создав ее компьютерную модель, физики "обстреляли" пирамиду пучками радиоволн и проследили за тем, как они будут взаимодействовать со всей структурой в целом и ее отдельными элементами.

Пирамида Хеопса
© РИА Новости / В. Малышев
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Археологи: нас неправильно поняли насчет "скошенности" пирамиды Хеопса

Как показали эти расчеты, пирамида Хеопса действительно будет взаимодействовать с "любительскими" радиоволнами, скапливая их энергию в усыпальнице фараона перенаправляя ее в точку, которая находится непосредственно под основанием чуда света, где находится третья камера. Сильнее всего она будет воздействовать на волны с длиной в 333 и 230 метров.

По мнению авторов статьи, пирамида Хеопса и ее "собратья" могут взаимодействовать еще сильнее с другими типами волн, однако это еще предстоит проверить. Вдобавок, секреты ее структуры можно использовать для создания наночастиц, фокусирующих свет, а не радиоволны, что поможет в создании световых компьютеров и других "гаджетов будущего".

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