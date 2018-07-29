Ученые назвали продукт, снижающий уровень стресса и агрессивность

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 значительно снижает уровень стресса и агрессивность, выяснили ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл.
По мнению специалистов, агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов. Авторы работы полагают, что восполнение недостатка необходимых кислот позволит предотвратить антисоциальное поведение.
"Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения", — подчеркивает автор публикации.
Омега-3 не только обладает седативным эффектом, но и улучшает работу мозга, внимание и память. Одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты.
Ранее китайские ученые выяснили, что употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности.