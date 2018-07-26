Японский зонд сфотографировал астероид с рекордно малого расстояния

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Зонд "Хаябуса-2" получил первые сверхчеткие фотографии поверхности астероида Рюгю, сблизившись с ним на расстояние в шесть километров. Снимки и первые результаты наблюдений были представлены на сайте JAXA.

© JAXA, University of Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST Астероид Рюгю оказался похож на космический "сахарный кубик"

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно "менялась" по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.

Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом – на "пельмешек" или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные "Хаябусой-2" в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

"Хаябуса-2" официально прибыла к Рюгю в начале июля, остановившись в 20 километрах от поверхности астероида. Последующие несколько недель зонд потратил на включение и диагностику научных инструментов, а также на изучение формы и физических свойств Рюгю.

Набрав достаточное количество данных, пилоты миссии продолжили сближение с астероидом, в результате чего "Хаябуса-2" временно перешла на новую, гораздо более тесную орбиту. Через некоторое время зонд включил двигатели и вернулся на прежнюю позицию, безопасную для его работы.

В момент максимального сближения зонд и Рюгю разделяло всего шесть километров пустоты, что позволило ученым повысить четкость снимков примерно в 3,4 раза и рассмотреть новые детали его рельефа. К примеру, оказалось, что поверхность астероида покрыта необычно большим числом крупных "булыжников", чье происхождение пока остается загадкой для планетологов.

Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.