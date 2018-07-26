Физики из России создали простую систему диагностики опасного подвида отита

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые из России создали методику, которая позволяет быстро находить следы одного из самых опасных видов отита. Ее описание было представлено на конференции Photonics Europe, проходившей во французском Страсбурге.

"Сейчас мы создаем более современный прибор, более быстрый и удобный. По завершении проекта рассчитываем, что сможем объявить о разработке эффективного диагностического инструмента, который в будущем окажется полезным и для других медицинских задач", – рассказывает Павел Шилягин, физик из Института прикладной физики РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

По текущей статистике ВОЗ, от различных форм отита сегодня страдает около 65 миллионов человек, причем больше половины из них частично или полностью потеряли слух из-за инфекции и отека среднего уха. Почти все проблемы подобного рода можно избежать при своевременном лечении, однако многие категории людей, особенно дети, не всегда понимают, что у них развился отит.

Особую опасность, как рассказывают Шилягин и его коллеги, представляет так называемый средний экссудативный отит. Эта форма болезни протекает практически бессимптомно, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей, уже имеющих проблемы со слухом. При его развитии внутри уха начинает накапливаться жидкость, чье присутствие и свойства определить достаточно сложно и долго.

Российские физики создали относительно простую, быструю и дешевую методику диагностики этой формы болезни, приспособив так называемые ОКТ-томографы для наблюдений за состоянием барабанной перепонки и среднего уха.

Они представляют собой набор из нескольких инфракрасных лазеров, при помощи которых врачи облучают тело пациента. Наблюдая за тем, как эти лучи отражаются от различных молекул в их органах и клетках, медики могут получать трехмерные снимки различных тканей с очень высоким разрешением, на порядки более высоким, чем ультразвук или МРТ.

"Этот мощный инструмент был изначально предназначен для обследования сетчатки глаза, однако позже возник интерес к нему за пределами офтальмологического сообщества. Мы совместно с врачами исследовали диагностические возможности ОКТ-сканеров. В процессе этих поисков наши доктора, вероятно, первыми, увидели жидкость за барабанной перепонкой", — отмечает ученый.

Как оказалось, в жидкости, которая накапливается за барабанной перепонкой при развитии этой формы отита, присутствуют микрочастицы, взаимодействующие с излучением томографа. Они отражают его лучи, что позволяет врачам находить следы болезни в ухе пациента всего за пару секунд, при этом даже не дотрагиваясь до него.

Подобные приборы, в отличие от многих других диагностических систем, можно носить с собой и устанавливать даже в самых тесных кабинетах, что позволит врачам проверять максимально большое число пациентов за очень короткое время. Ученые надеются, что более совершенные версии их детекторов быстро проникнут в медицинскую практику.