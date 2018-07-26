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Физики из России создали простую систему диагностики опасного подвида отита

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© Фото : Павел ШилягинУченые наблюдают за состоянием уха при помощи ОКТ-сканераУченые наблюдают за состоянием уха при помощи ОКТ-сканера
© Фото : Павел Шилягин
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые из России создали методику, которая позволяет быстро находить следы одного из самых опасных видов отита. Ее описание было представлено на конференции Photonics Europe, проходившей во французском Страсбурге.

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"Сейчас мы создаем более современный прибор, более быстрый и удобный. По завершении проекта рассчитываем, что сможем объявить о разработке эффективного диагностического инструмента, который в будущем окажется полезным и для других медицинских задач", – рассказывает Павел Шилягин, физик из Института прикладной физики РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

По текущей статистике ВОЗ, от различных форм отита сегодня страдает около 65 миллионов человек, причем больше половины из них частично или полностью потеряли слух из-за инфекции и отека среднего уха.  Почти все проблемы подобного рода можно избежать при своевременном лечении, однако многие категории людей, особенно дети, не всегда понимают, что у них развился отит.

Особую опасность, как рассказывают Шилягин и его коллеги, представляет так называемый средний экссудативный отит. Эта форма болезни протекает практически бессимптомно, что особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей, уже имеющих проблемы со слухом. При его развитии внутри уха начинает накапливаться жидкость, чье присутствие и свойства определить достаточно сложно и долго.

Российские физики создали относительно простую, быструю и дешевую методику диагностики этой формы болезни, приспособив так называемые ОКТ-томографы для наблюдений за состоянием барабанной перепонки и среднего уха.

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Они представляют собой набор из нескольких инфракрасных лазеров, при помощи которых врачи облучают тело пациента. Наблюдая за тем, как эти лучи отражаются от различных молекул в их органах и клетках, медики могут получать трехмерные снимки различных тканей с очень высоким разрешением, на порядки более высоким, чем ультразвук или МРТ.

"Этот мощный инструмент был изначально предназначен для обследования сетчатки глаза, однако позже возник интерес к нему за пределами офтальмологического сообщества. Мы совместно с врачами исследовали диагностические возможности ОКТ-сканеров. В процессе этих поисков наши доктора, вероятно, первыми, увидели жидкость за барабанной перепонкой", — отмечает ученый.

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Как оказалось, в жидкости, которая накапливается за барабанной перепонкой при развитии этой формы отита, присутствуют микрочастицы, взаимодействующие с излучением томографа. Они отражают его лучи, что позволяет врачам находить следы болезни в ухе пациента всего за пару секунд, при этом даже не дотрагиваясь до него.

Подобные приборы, в отличие от многих других диагностических систем, можно носить с собой и устанавливать даже в самых тесных кабинетах, что позволит врачам проверять максимально большое число пациентов за очень короткое время. Ученые надеются, что более совершенные версии их детекторов быстро проникнут в медицинскую практику.

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