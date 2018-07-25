Вулканическая овсянка, сэр! Ученые объяснили, почему животные едят землю

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Камешки в желудках домашней птицы и ископаемых рептилий не редкость. Употребляют в пищу грунт и некоторые народы. В науке это называется литофагией и геофагией. РИА Новости рассказывает, какие гипотезы выдвинули ученые для объяснения этого явления.
Земляная запеканка
Табанские крестьяне не единственное сообщество на планете, считающее грунт пригодным для питания. Геофагия встречается среди племен бассейна Амазонки и Южной Африки. Почву ели в Индии — "глину моголов", в Новой Зеландии — англичане были обескуражены, поняв, что "овсянка туземцев" состоит из серовато-желтого грунта вулканического происхождения. Еще два века назад землей питались и в России — на побережье Охотского моря употребляли съедобную глину, известную как земляная сметана.
Сегодня в развитых странах случаи поедания человеком камней и грунта фиксируются только при депрессиях и психических расстройствах. Иное дело братья наши меньшие.
Рептилии предпочитают камни, а слоны — глину
Среди литофагов преобладают животные с мускульным желудком — птицы, рептилии, земноводные и некоторые виды рыб. К примеру, гастролиты (так называются камни в желудке) находят у травоядных динозавров. Из млекопитающих камни заглатывают только ластоногие. Остальные чаще едят грунт. В книге "Литофагия: геологические, экологические и биомедицинские аспекты" российский биолог Александр Паничев отмечает, что стокилограммовый олень за раз съедает от одного до пяти килограммов глины, а слон весом пять тонн может поглощать ее ведрами.
Минеральный состав камней и земли, потребляемых птицами, пресмыкающимися, амфибиями, одинаков и почти не зависит от того, где они обитают. Это, как правило, кристаллы кварца или обломки окварцованных пород, полевой шпат. У млекопитающих, наоборот, вкусы очень разнообразные и связаны с климатическими условиями, в которых они живут, — климат определяет характер выветривания горных пород и, соответственно, состав вторичных минералов.
Так, животные умеренных и высоких широт едят глинистые минералы из групп гидрослюд и хлоритов, тропические и субтропические виды — из группы каолинита. Обитатели регионов с молодыми вулканическими породами предпочитают смектиты.
Чтобы желудок работал, токсины вымывались— это способ восполнить дефицит в организме питательных веществ, но каких именно — единого мнения нет. Самая распространенная гипотеза: поглощая камни и грунт, животные, особенно травоядные, устраняют нехватку натрия в организме. Поэтому в их рационе преобладают обогащенные дефицитным элементом растения (чаще водные виды), минерализованные воды и горные породы.
Однако эта теория не согласуется с данными, которые в своей монографии приводит Александр Паничев: у половины видов млекопитающих и всех птиц натрий из земли усваивается плохо.
По другой версии, минералы нормализуют кислотность в пищеварительном тракте. Попадая в кишечник, они сорбируют фосфор и другие вещества, играющие роль слабокислых электролитов. На этом основана еще одна гипотеза, согласно которой животные используют природные сорбенты как противоядия. Опыты показали, что крысы и обезьяны при отравлении заглатывают землю, чтобы нейтрализовать попавший в организм яд.
Антидепрессант и антибиотик
Между тем накопились данные о том, что элементы группы лантаноидов скапливаются в глиальных тканях мозга, участвуют в метаболизме, коагуляции крови, способствуют снятию воспалительных процессов. Исходя из этого, ученые предполагают, что поедание камней и земли помогает побороть стресс и укрепить иммунитет.
Исследователи из Университета Лагоса (Нигерия) показали, что в глинистых почвах могут содержаться микроорганизмы, продуцирующие антибиотики, что, в свою очередь, помогает противостоять микробам и инфекциям. Возможно, поэтому около 80 процентов жителей Африки практикуют геофагию. Впрочем, европейские исследователи предупреждают: эта пищевая привычка очень вредит здоровью, особенно беременных женщин и их будущих детей, и способствует анемии.