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"Звук можно подержать в руках": как ученые расшифровывают язык дельфинов

(обновлено: 08:03 21.07.2018)
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© Fotolia / Andriy BezuglovДевушка с дельфинами под водойДевушка с дельфинами под водой
© Fotolia / Andriy Bezuglov
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Охотясь на косяки рыб, засылая вперед разведчиков в поисках добычи и сбиваясь в "молодежные банды", наводящие ужас на сородичей, дельфины координируют действия и как-то договариваются друг с другом. Ученые предполагают, что они общаются с помощью импульсно-тональных сигналов, структура которых напоминает словообразование в человеческих языках. Можно ли назвать систему таких сигналов языком и когда она будет расшифрована — в материале РИА Новости.

Свистящий "автограф" афалины

Дельфин
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Ученые пытаются создать переводчик для общения с дельфинами
В 1970-х годах американский нейрофизиолог Джон Лилли, всю жизнь посвятивший изучению дельфинов, призывал предоставить этим животным право быть представленными в Организации Объединенных Наций в качестве "китового народа". Его интересы могли бы отстаивать специалисты, работающие с дельфинами, — пока морские млекопитающие и человечество не научатся лучше понимать друг друга.

Лилли, конечно, был большой оригинал делая те или иные сенсационные заявления, он часто не мог подкрепить их научными данными. Но многие его догадки об интеллектуальных, коммуникативных и эмоциональных способностях дельфинов впоследствии подтвердили другие исследователи. Кроме того, именно он первым предположил, что у дельфинов есть собственный язык и это "язык свистов".

"В середине ХХ века выяснили, что дельфины действительно общаются друг с другом с помощью звуковых сигналов свистов. Но когда с этими свистами стали разбираться, оказалось, что большая их часть индивидуально-опознавательные, своеобразные звуковые "автографы" дельфинов. По крайней мере, у афалин", — рассказывает научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Агафонов.

 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / daulonУ дельфинов всего три типа сигналов: щелчки, или широкополосные импульсы, используемые для эхолокации; свисты, или тональные сигналы, с помощью которых животные определяют местоположение друг друга; импульсно-тональные сигналы, вероятно, предназначенные для передачи сложной информации.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / daulon
У дельфинов всего три типа сигналов: щелчки, или широкополосные импульсы, используемые для эхолокации; свисты, или тональные сигналы, с помощью которых животные определяют местоположение друг друга; импульсно-тональные сигналы, вероятно, предназначенные для передачи сложной информации.

 

Плавая, дельфин периодически высвистывает свой позывной, чтобы остальные сородичи знали, где он находится. Те, в свою очередь, могут ему отвечать собственными "автографами". Так морские животные определяют местоположение членов сообщества, причем слышат друг друга на расстоянии в несколько километров.

Считать дельфинов по голосам

Здание кампуса ДВФУ. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
В ДВФУ исследуют сигналы мозга дельфинов
Индивидуальный звуковой "автограф" формируется у дельфина в первые месяцы жизни и потом не меняется. Поэтому российские ученые решили использовать эти позывные для учета численности популяции черноморских афалин проще говоря, посчитать их по голосам.

"Звук понятие эфемерное. Прозвучал и нет его. Как с ним работать? Удобнее всего визуализировать его в виде графика: по одной оси время, то есть длительность, а по другой частота (высота) звука. Это называется спектрограмма (или сонограмма) сигнала. "Автограф" отображается как характерная кривая, индивидуальная для каждого дельфина. С этими изображениями и работаем, ведь так звук можно подержать в руках", объясняет Александр Агафонов.

Исследователи выделили уже около тысячи дельфиньих позывных примерно столько афалин сейчас обитает у крымского побережья. По словам Агафонова, если экстраполировать, получается, что в Черном море не больше пяти тысяч особей вдвое меньше, чем тридцать лет назад.

Скоординировать охоту, заслать разведчика

"После того как стало понятно, что свист — это имя дельфина, казалось бы, вопрос с языком исчерпан. Это закрытая коммуникативная система, и в нашем понимании ее нельзя считать языком. То есть свисты очень ценны, но какую-то другую информацию, кроме местоположения дельфина, передать не способны. Но мы не раз наблюдали, как афалины координируют совместную охоту на рыб, засылают к берегам разведчиков, сбиваются в "банды" — в общем, ведут насыщенную социальную жизнь, обмениваясь при этом информацией. И явно не с помощью свистов. Тут-то мы и обратили внимание на другой тип сигналов, возможно, используемый дельфинами для общения, — импульсно-тональный", — продолжает ученый.

 

© CC BY 2.0 / Kimb0leneУ некоторых видов дельфинов матери используют специальный "детский язык" для общения с детенышами и помогают им передвигаться, помещая в струю воды за собой. Благодаря этому скорость детеныша увеличивается на треть.
© CC BY 2.0 / Kimb0lene
У некоторых видов дельфинов матери используют специальный "детский язык" для общения с детенышами и помогают им передвигаться, помещая в струю воды за собой. Благодаря этому скорость детеныша увеличивается на треть.

 

В звуковом репертуаре афалин сорок процентов звуков относятся к свистам, остальное импульсно-тональные сигналы, представляющие собой последовательности импульсов с частотой от 150 до 600 в секунду. Люди на слух это воспринимают как изменение высоты тона. Длительность импульсно-тональных сигналов от долей секунды до нескольких секунд. В каждом можно выделить простые элементы, и чем длиннее сигнал, тем больше в нем таких элементов.

"Становится понятно, что импульсно-тональные сигналы это комбинации единиц различного уровня сложности, подобные тем, что в человеческих языках. Там минимальная единица фонема, из фонем складываются морфемы, из морфем слова, а из слов уже предложения. При анализе импульсно-тональных сигналов создается впечатление, что они работают по очень схожему принципу. Более того, думаю, если бы подобную коммуникативную систему открыли у какого-нибудь племени людей, то пожали бы плечами и объявили, что это такая система языка, и стали бы расшифровывать. Но здесь-то речь идет о дельфинах. Поэтому не все так просто", увлеченно говорит Александр Агафонов.

Лингвисты спешат на помощь

Дельфины. Архивное фото
© Fotolia / petrock
Ученые объяснили, почему дельфины не догонят людей в развитии
Ученые предполагают, что в этих сигналах действительно может быть заключена какая-то достаточно сложная коммуникативная система. Пытаясь ее расшифровать, морские биологи обратились за помощью к лингвистам.

"На мой взгляд, тут нужны методы структурной лингвистики чтобы выделить минимальные единицы (аналогичные фонемам в человеческом языке), из которых складываются более крупные элементы. В этом нам сейчас помогает известный лингвист-индоевропеист Светлана Бурлак, занимающаяся вопросами происхождения человеческого языка", объясняет Агафонов. С другой стороны, в проекте задействованы сотрудники и студенты Московского физико-технического института. Их задача разработать компьютерную программу, которая смогла бы помочь биологам описывать импульсно-тональные сигналы формальным образом, сравнивать их и выделять сходные элементы.

© Depositphotos / vitaliy_sokolЗвуковой репертуар афалин на 60 процентов состоит из импульсно-тональных сигналов. В каждом таком сигнале ученые выделяют составляющие его простые элементы, предположительно, играющие ту же роль, что фонемы в человеческих языках.
© Depositphotos / vitaliy_sokol
Звуковой репертуар афалин на 60 процентов состоит из импульсно-тональных сигналов. В каждом таком сигнале ученые выделяют составляющие его простые элементы, предположительно, играющие ту же роль, что фонемы в человеческих языках.

"Но главное провести эксперимент, в котором одна афалина передала бы другой некую информацию, заданную человеком, и та отреагировала бы адекватным образом. Когда это произойдет, мы сможем понять, как же все-таки построена коммуникативная система у дельфинов, а дальше попытаемся вступить с ними в "диалог". Пока, конечно, говорить об этом рано, хотя и очень хочется", улыбается Александр Агафонов.

 

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