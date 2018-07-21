"Звук можно подержать в руках": как ученые расшифровывают язык дельфинов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Охотясь на косяки рыб, засылая вперед разведчиков в поисках добычи и сбиваясь в "молодежные банды", наводящие ужас на сородичей, дельфины координируют действия и как-то договариваются друг с другом. Ученые предполагают, что они общаются с помощью импульсно-тональных сигналов, структура которых напоминает словообразование в человеческих языках. Можно ли назвать систему таких сигналов языком и когда она будет расшифрована — в материале РИА Новости.

Свистящий "автограф" афалины

© РИА Новости / Михаил Мокрушин Ученые пытаются создать переводчик для общения с дельфинами

Лилли, конечно, был большой оригинал — делая те или иные сенсационные заявления, он часто не мог подкрепить их научными данными. Но многие его догадки об интеллектуальных, коммуникативных и эмоциональных способностях дельфинов впоследствии подтвердили другие исследователи. Кроме того, именно он первым предположил, что у дельфинов есть собственный язык — и это "язык свистов".

"В середине ХХ века выяснили, что дельфины действительно общаются друг с другом с помощью звуковых сигналов — свистов. Но когда с этими свистами стали разбираться, оказалось, что большая их часть — индивидуально-опознавательные, своеобразные звуковые "автографы" дельфинов. По крайней мере, у афалин", — рассказывает научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Агафонов.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / daulon У дельфинов всего три типа сигналов: щелчки, или широкополосные импульсы, используемые для эхолокации; свисты, или тональные сигналы, с помощью которых животные определяют местоположение друг друга; импульсно-тональные сигналы, вероятно, предназначенные для передачи сложной информации. © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / daulon У дельфинов всего три типа сигналов: щелчки, или широкополосные импульсы, используемые для эхолокации; свисты, или тональные сигналы, с помощью которых животные определяют местоположение друг друга; импульсно-тональные сигналы, вероятно, предназначенные для передачи сложной информации.

Плавая, дельфин периодически высвистывает свой позывной, чтобы остальные сородичи знали, где он находится. Те, в свою очередь, могут ему отвечать собственными "автографами". Так морские животные определяют местоположение членов сообщества, причем слышат друг друга на расстоянии в несколько километров.

Считать дельфинов по голосам

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Индивидуальный звуковой "автограф" формируется у дельфина в первые месяцы жизни и потом не меняется. Поэтому российские ученые решили использовать эти позывные для учета численности популяции черноморских афалинпроще говоря, посчитать их по голосам.

"Звук — понятие эфемерное. Прозвучал — и нет его. Как с ним работать? Удобнее всего визуализировать его в виде графика: по одной оси время, то есть длительность, а по другой — частота (высота) звука. Это называется спектрограмма (или сонограмма) сигнала. "Автограф" отображается как характерная кривая, индивидуальная для каждого дельфина. С этими изображениями и работаем, ведь так звук можно подержать в руках", — объясняет Александр Агафонов.

Исследователи выделили уже около тысячи дельфиньих позывных — примерно столько афалин сейчас обитает у крымского побережья. По словам Агафонова, если экстраполировать, получается, что в Черном море не больше пяти тысяч особей — вдвое меньше, чем тридцать лет назад.

Скоординировать охоту, заслать разведчика

"После того как стало понятно, что свист — это имя дельфина, казалось бы, вопрос с языком исчерпан. Это закрытая коммуникативная система, и в нашем понимании ее нельзя считать языком. То есть свисты очень ценны, но какую-то другую информацию, кроме местоположения дельфина, передать не способны. Но мы не раз наблюдали, как афалины координируют совместную охоту на рыб, засылают к берегам разведчиков, сбиваются в "банды" — в общем, ведут насыщенную социальную жизнь, обмениваясь при этом информацией. И явно не с помощью свистов. Тут-то мы и обратили внимание на другой тип сигналов, возможно, используемый дельфинами для общения, — импульсно-тональный", — продолжает ученый.

© CC BY 2.0 / Kimb0lene У некоторых видов дельфинов матери используют специальный "детский язык" для общения с детенышами и помогают им передвигаться, помещая в струю воды за собой. Благодаря этому скорость детеныша увеличивается на треть. © CC BY 2.0 / Kimb0lene У некоторых видов дельфинов матери используют специальный "детский язык" для общения с детенышами и помогают им передвигаться, помещая в струю воды за собой. Благодаря этому скорость детеныша увеличивается на треть.

В звуковом репертуаре афалин сорок процентов звуков относятся к свистам, остальное — импульсно-тональные сигналы, представляющие собой последовательности импульсов с частотой от 150 до 600 в секунду. Люди на слух это воспринимают как изменение высоты тона. Длительность импульсно-тональных сигналов — от долей секунды до нескольких секунд. В каждом можно выделить простые элементы, и чем длиннее сигнал, тем больше в нем таких элементов.

"Становится понятно, что импульсно-тональные сигналы — это комбинации единиц различного уровня сложности, подобные тем, что в человеческих языках. Там минимальная единица — фонема, из фонем складываются морфемы, из морфем — слова, а из слов уже предложения. При анализе импульсно-тональных сигналов создается впечатление, что они работают по очень схожему принципу. Более того, думаю, если бы подобную коммуникативную систему открыли у какого-нибудь племени людей, то пожали бы плечами и объявили, что это такая система языка, и стали бы расшифровывать. Но здесь-то речь идет о дельфинах. Поэтому не все так просто", — увлеченно говорит Александр Агафонов.

Лингвисты спешат на помощь

Ученые предполагают, что в этих сигналах действительно может быть заключена какая-то достаточно сложная коммуникативная система. Пытаясь ее расшифровать, морские биологи обратились за помощью к лингвистам.

"На мой взгляд, тут нужны методы структурной лингвистики — чтобы выделить минимальные единицы (аналогичные фонемам в человеческом языке), из которых складываются более крупные элементы. В этом нам сейчас помогает известный лингвист-индоевропеист Светлана Бурлак, занимающаяся вопросами происхождения человеческого языка", — объясняет Агафонов. С другой стороны, в проекте задействованы сотрудники и студенты Московского физико-технического института. Их задача — разработать компьютерную программу, которая смогла бы помочь биологам описывать импульсно-тональные сигналы формальным образом, сравнивать их и выделять сходные элементы.

© Depositphotos / vitaliy_sokol Звуковой репертуар афалин на 60 процентов состоит из импульсно-тональных сигналов. В каждом таком сигнале ученые выделяют составляющие его простые элементы, предположительно, играющие ту же роль, что фонемы в человеческих языках. © Depositphotos / vitaliy_sokol Звуковой репертуар афалин на 60 процентов состоит из импульсно-тональных сигналов. В каждом таком сигнале ученые выделяют составляющие его простые элементы, предположительно, играющие ту же роль, что фонемы в человеческих языках.

"Но главное — провести эксперимент, в котором одна афалина передала бы другой некую информацию, заданную человеком, и та отреагировала бы адекватным образом. Когда это произойдет, мы сможем понять, как же все-таки построена коммуникативная система у дельфинов, а дальше — попытаемся вступить с ними в "диалог". Пока, конечно, говорить об этом рано, хотя и очень хочется", — улыбается Александр Агафонов.