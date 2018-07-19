Путин подписал закон, уточняющий цели, функции и полномочия РАН

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели деятельности Российской академии наук (РАН), ее основные задачи, функции и полномочия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин сам вносил законопроект на рассмотрение парламента.

К целям деятельности РАН закон относит прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образования.

Кроме того, к задачам академии новая норма относит проведение финансируемых за счет федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе в интересах обороны и безопасности государства, а также организацию разработки долгосрочной программы фундаментальных научных исследований в России и ее представление в федеральное правительство.

Закон, кроме этого, уточняет положения закона, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту и правительству, а также детализирует функции академии в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Новая норма предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия академии с госорганами предусматривается "право РАН направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

Также устанавливается, что решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа организаций, переданных в ведение профильного федерального ведомства, о внесении изменений в их уставы в части осуществления научной и научно-технической деятельности и об утверждении этих уставов в новой редакции принимаются по согласованию с РАН.

Кроме этого, предусматривается уточнение некоторых положений закона о назначении руководителей таких организаций.