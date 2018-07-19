МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Употребление мясных продуктов, в составе которых есть нитраты, повышают риск развития психических расстройств. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Джона Хопкинса. Их исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry Journal of Affective Disorders, сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали особенности питания более тысячи добровольцев, среди которых были как психически здоровые люди, так и пациенты с различными расстройствами.

Оказалось, что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, приготовленное способом сухого посола. Это колбасы, салями, популярное у американцев блюдо джерки — кусочки высушенного мяса и другие подобные продукты.

Гипотезу подтвердили и эксперименты на крысах. В их рацион добавляли нитраты, и уже через две недели грызуны стали гиперактивными, а это один из симптомов маниакального синдрома.

Маниакальный синдром — это синдром, характеризующийся триадой симптомов: стойкое приподнятое настроение, двигательное возбуждение, ускорение мышления и речи. Чаще мания наблюдается в рамках биполярного аффективного расстройства, однако синдром может быть вызван приемом наркотиков и лекарственных средств, иногда он развивается на фоне других заболеваний.

Как пояснил один из исследователей Сева Хамбадконе, на появление маний оказывают влияние как генетические, так и внешние факторы. Диета с повышенным количеством нитратов может оказаться как раз таким внешним фактором.