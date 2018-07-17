Перцовый пластырь помог ученым выяснить, почему возникает мигрень

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Нейрофизиологи из России и Финляндии раскрыли нарушения в работе капилляров мозга, которые могут быть одной из главных причин развития мигрени. Об этом они пишут в статье в Journal of Headache and Pain.

"Мы выяснили, что капилляры носителей мигрени неравномерно откликаются на капсаицин. Это может быть свидетельством сбоев в молекулярных механизмах регуляции кровотока. Однако прежде чем делать выводы, нужно глубже исследовать этот вопрос", — рассказывает Алексей Камшилин из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, чьи слова передает пресс-служба "Проекта 5-100".

Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные и мучительные приступы головной боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные – физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна, как и многое другое. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод. С другой стороны, реальные механизмы и причины развития подобных симптомов пока остаются загадкой и предметом споров среди ученых.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, ученые из Санкт-Петербурга, Казани и Финляндии приблизились к раскрытию корней мигрени, изучая то, как мелкие кровеносные сосуды в коже человека реагируют на капсаицин, жгучее вещество красного перца.

Это вещество и прочие "острые" соединения, заставляющие кожу краснеть, распознаются нервной системой и другими частями организма при помощи особых рецепторов боли, молекул TRPV1. Их включение приводит не только к появлению болевых ощущений, но и выделению целого букета сигнальных молекул, которые помогают организму максимально быстро справиться с очагом размножения.

В их число входит небольшой белок CGRP, выделение которого в кровоток приводит к расширению сосудов и ускорению кровотока. Неправильная работа этого сигнального вещества, как предположили ученые, может быть одной из основных причин развития мигрени, так как ее во многих случаях можно подавить, блокируя работу CGRP или TRPV1.

Камишилин и его коллеги проверили, так ли это, собрав группу из дюжины здоровых добровольцев и аналогичного числа людей, страдавших от мигрени. Наклеив на их кожу "перцовый" пластырь, ученые следили за тем, как поменялась работа их сосудов, "подсвечивая" отдельные красные кровяные клетки при помощи специального лазера.

Как показали эти опыты, капилляры носителей мигрени по-разному реагировали на капсаицин. Это проявлялось в том, что часть из них расширялась сильнее, а другие откликались на "лечение" не так сильно. С другой стороны, все кровеносные сосуды здоровых людей примерно одинаково реагировали на жгучее вещество.

Подобные различия, по мнению ученых, говорят о том, что работа CGRP и TRPV1 в организме носителей мигрени может быть нарушена. Эти сбои, в свою очередь, могут быть главной причиной развития болевых ощущений, однако эту идею еще предстоит проверить, заключают ученые.