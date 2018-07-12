РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Зонды НАСА могли случайно уничтожить следы жизни на Марсе

(обновлено: 16:07 12.07.2018)
524192
© NASA / JPLПервая в истории фотография с поверхности Марса, сделанная аппаратом Викинг-1Первая в истории фотография с поверхности Марса, сделанная аппаратом Викинг-1
© NASA / JPL
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Зонды серии "Викинг" не нашли следов органики на Марсе по той причине, что их анализаторы грунта "взорвали" все подобные вещества при попытке их проанализировать. Это отложило открытие потенциальных следов внеземной жизни на 40 лет,  заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JGR: Planets.

Очередное селфи марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Ученые НАСА нашли "древнюю органику" на дне пересохшего озера на Марсе
"Отсутствие следов органики в тех образцах, которые собрали "Викинг-1" и "Викинг-2", противоречило всем нашим представлениям о том, как ведут себя планеты и астероиды. Мы выяснили, с чем это было связано, обнаружив следы "горения" перхлоратов", — заявил Кристофер Маккей (Christopher McKay) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

Загадки жизни

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Точка в данном споре была поставлена в июне 2018 года, когда научная команда марсохода Curiosity объявила об открытии запасов сложной древней органики в одном из булыжников на склоне горы Шарп в кратере Гейл, где сейчас работает ровер. Это поставило ученых перед серьезной и необъяснимой загадкой: почему органику не нашли "пионеры" Марса — посадочные модули "Викинг-1" и "Викинг-2"?

Оба этих аппарата успешно сели на поверхность Красной планеты в 1976-м и 1978 году и передали на Землю первые снимки поверхности Марса и данные по химическому составу его грунта. "Викинги" были оборудованы датчиками органики и специальным набором инструментов и реагентов, который был предназначен для поисков следов живых микробов в почве Марса.

Кратер Исток, где ученые нашли следы недавних потоков воды
© NASA / JPL/University of Arizona
Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса

К большому удивлению астрономов, им не удалось найти не только микробы, но и сколь-либо значимые следы органических молекул. Это было неожиданным известием для планетологов, так как они ожидали, что на поверхности Марса должно присутствовать большое количество органики, занесенной астероидами и кометами.

Последующие 40 лет ученые потратили на споры вокруг того, куда пропали эти "кирпичики жизни" и что могло их уничтожить. Как сегодня считают многие планетологи, молекулы органики распались под действием двух факторов — космических лучей и солнечного ультрафиолета, а также из-за большой концентрации перхлоратов, крайне агрессивных молекул, в почве Марса.

Воля случая

Открытия Curiosity, как отмечает Маккей, заново заставили ученых задуматься о том, что действительно "видели" зонды-пионеры и почему они, в отличие от четвертого ровера НАСА, не смогли найти однозначных следов существования органики.

Его команда нашла ответ на эту загадку, изучая данные, которые были переданы спектрографами и хроматографами "Викинга-2" на Землю во время анализа образцов грунта.

Ученые обратили внимание на то, что Гилберт Левин, главный идеолог этих экспериментов, и другие разработчики "Викингов" не знали, что в почве Марса присутствует большое количество перхлоратов. Их первые следы были найдены посадочным модулем "Финикс" только в 2008 году, через 30 лет после запуска его "прадедов".

Снимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Ученые доказали, что поверхность Марса непригодна для жизни

Для перхлоратов, в свою очередь, характерен очень высокий уровень химической активности, и их нагрев внутри лабораторий "Викингов", как предположили ученые, мог уничтожить все следы органики и вызвать массу других изменений, о которых Левин и коллеги не могли подозревать.

Маккей и его команда проверили, так ли это на самом деле, нагрев смесь пехлоратов и простейших органических молекул и изучив состав продуктов этих реакций. Как оказалось, подобные взаимодействия приводили к самому настоящему "взрыву" и формированию большого количества молекул хлорбензола.

Его следы, как отмечает Маккей, удалось найти во всех образцах марсианского грунта, которые были нагреты и проанализированы "Викингами". Это означает, что зонды НАСА случайно уничтожили следы марсианской органики, найденные на месте их посадки, что отодвинуло время ее открытия почти на полвека. Как она возникла, пока непонятно, однако это заметно повышает наши шансы на открытие обитаемых сред на Марсе, заключают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
zhora_vaskin
Вот не хочешь ничего уничтожать, хочешь очень аккуратно посмотреть, а в итоге уничтожаешь всё... И ведь чтобы узнать, что можно трогать, а что нет приходится в первый раз именно трогать. Тяжко быть первооткрывателями)
13:01
12.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена