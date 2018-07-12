Зонды НАСА могли случайно уничтожить следы жизни на Марсе

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Зонды серии "Викинг" не нашли следов органики на Марсе по той причине, что их анализаторы грунта "взорвали" все подобные вещества при попытке их проанализировать. Это отложило открытие потенциальных следов внеземной жизни на 40 лет, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JGR: Planets.

Загадки жизни

"Отсутствие следов органики в тех образцах, которые собрали "Викинг-1" и "Викинг-2", противоречило всем нашим представлениям о том, как ведут себя планеты и астероиды. Мы выяснили, с чем это было связано, обнаружив следы "горения" перхлоратов", — заявил Кристофер Маккей (Christopher McKay) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Точка в данном споре была поставлена в июне 2018 года, когда научная команда марсохода Curiosity объявила об открытии запасов сложной древней органики в одном из булыжников на склоне горы Шарп в кратере Гейл, где сейчас работает ровер. Это поставило ученых перед серьезной и необъяснимой загадкой: почему органику не нашли "пионеры" Марса — посадочные модули "Викинг-1" и "Викинг-2"?

Оба этих аппарата успешно сели на поверхность Красной планеты в 1976-м и 1978 году и передали на Землю первые снимки поверхности Марса и данные по химическому составу его грунта. "Викинги" были оборудованы датчиками органики и специальным набором инструментов и реагентов, который был предназначен для поисков следов живых микробов в почве Марса.

К большому удивлению астрономов, им не удалось найти не только микробы, но и сколь-либо значимые следы органических молекул. Это было неожиданным известием для планетологов, так как они ожидали, что на поверхности Марса должно присутствовать большое количество органики, занесенной астероидами и кометами.

Последующие 40 лет ученые потратили на споры вокруг того, куда пропали эти "кирпичики жизни" и что могло их уничтожить. Как сегодня считают многие планетологи, молекулы органики распались под действием двух факторов — космических лучей и солнечного ультрафиолета, а также из-за большой концентрации перхлоратов, крайне агрессивных молекул, в почве Марса.

Воля случая

Открытия Curiosity, как отмечает Маккей, заново заставили ученых задуматься о том, что действительно "видели" зонды-пионеры и почему они, в отличие от четвертого ровера НАСА, не смогли найти однозначных следов существования органики.

Его команда нашла ответ на эту загадку, изучая данные, которые были переданы спектрографами и хроматографами "Викинга-2" на Землю во время анализа образцов грунта.

Ученые обратили внимание на то, что Гилберт Левин, главный идеолог этих экспериментов, и другие разработчики "Викингов" не знали, что в почве Марса присутствует большое количество перхлоратов. Их первые следы были найдены посадочным модулем "Финикс" только в 2008 году, через 30 лет после запуска его "прадедов".

Для перхлоратов, в свою очередь, характерен очень высокий уровень химической активности, и их нагрев внутри лабораторий "Викингов", как предположили ученые, мог уничтожить все следы органики и вызвать массу других изменений, о которых Левин и коллеги не могли подозревать.

Маккей и его команда проверили, так ли это на самом деле, нагрев смесь пехлоратов и простейших органических молекул и изучив состав продуктов этих реакций. Как оказалось, подобные взаимодействия приводили к самому настоящему "взрыву" и формированию большого количества молекул хлорбензола.

Его следы, как отмечает Маккей, удалось найти во всех образцах марсианского грунта, которые были нагреты и проанализированы "Викингами". Это означает, что зонды НАСА случайно уничтожили следы марсианской органики, найденные на месте их посадки, что отодвинуло время ее открытия почти на полвека. Как она возникла, пока непонятно, однако это заметно повышает наши шансы на открытие обитаемых сред на Марсе, заключают ученые.