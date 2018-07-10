РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые предлагают создать новый российский орбитальный телескоп

0330
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкТелескоп. Архивное фотоТелескоп. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ученые Института астрономии РАН предлагают в следующем десятилетии создать в России космическую астрофизическую обсерваторию "Астрон-2", одной из целей которой стало бы обнаружение планет у других звезд, рассказали РИА Новости в Институте.

Художественное изображение океана супер-Земли
© David A. Aguilar (CfA)
Астрономы из России раскрыли секрет рождения "больших братьев" Земли

Наиболее известным телескопом космического базирования, предназначенным для открытия экзопланет, является обсерватория NASA "Кеплер". Этот телескоп был запущен в марте 2009 года. В 2013 год телескоп временно прекратил работу из-за сбоя в системе ориентации, но в дальнейшем ученым удалось поддерживать его положение другими средствами, но уже для других задач, а не для открытия экзопланет. Недавно NASA сообщило, что на телескопе заканчивается топливо. По состоянию на декабрь 2017 года "Кеплер" обнаружил 5 тысяч кандидатов в экзопланеты.

"Телескопы обсерватории "Астрон-2" позволят установить характеристики звёзд, обладающих планетными системами, с ранее недоступной точностью. Например, масса звёзд будет определена с точностью лучше 10%, радиусы с точностью 1-2%, а возраст с 10-процентной точностью. Исследования белых карликов и субкарликов спектральных классов О и В позволят получить сведения об их пульсациях, наблюдения которых с наземными телескопами практически невозможны. Важным направлением исследований является обнаружение новых планет около упомянутых субкарликов, это даст важные сведения о свойствах систем "звезда-планета" на поздних стадиях эволюции звёзд", — рассказали в Институте.

Экзопланета земного типа
© NASA / Ames/SETI Institute/JPL-Caltech
Астрономы нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца
Орбитальную обсерваторию предлагается оснастить одним крупным телескопом и шестью небольшими, что позволит не только изучать конкретные объекты, но и составить обзор всей видимой Вселенной в различных спектрах.

"Предполагаемые сроки создания обсерватории "Астрон-2" – 2025-2035 годы с запуском после завершения работы обсерватории "Спектр-УФ", — рассказали в Институте. Реализация проекта, говорят ученые, потребует значительно меньших затрат, чем обсуждаемые перспективные проекты NASA и Европейского космического агентства в области астрофизики.

"Предлагаемый проект будет являться прорывным в области астрофизики и позволит России занять прочную "научную монополию" в области ультрафиолетовых исследований", — отметили в Институте.

В настоящее время Россия работает над созданием ультрафиолетового телескопа "Спектр-УФ". Его запуск планируется в 2024 году. В основные задачи этой астрофизической обсерватории входит изучение эволюции Вселенной, а также изучение атмосферных экзопланет. Аппарат предназначен для получения изображений и спектроскопии в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена