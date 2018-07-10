МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ученые Института астрономии РАН предлагают в следующем десятилетии создать в России космическую астрофизическую обсерваторию "Астрон-2", одной из целей которой стало бы обнаружение планет у других звезд, рассказали РИА Новости в Институте.

Наиболее известным телескопом космического базирования, предназначенным для открытия экзопланет, является обсерватория NASA "Кеплер". Этот телескоп был запущен в марте 2009 года. В 2013 год телескоп временно прекратил работу из-за сбоя в системе ориентации, но в дальнейшем ученым удалось поддерживать его положение другими средствами, но уже для других задач, а не для открытия экзопланет. Недавно NASA сообщило, что на телескопе заканчивается топливо. По состоянию на декабрь 2017 года "Кеплер" обнаружил 5 тысяч кандидатов в экзопланеты.

"Телескопы обсерватории "Астрон-2" позволят установить характеристики звёзд, обладающих планетными системами, с ранее недоступной точностью. Например, масса звёзд будет определена с точностью лучше 10%, радиусы с точностью 1-2%, а возраст с 10-процентной точностью. Исследования белых карликов и субкарликов спектральных классов О и В позволят получить сведения об их пульсациях, наблюдения которых с наземными телескопами практически невозможны. Важным направлением исследований является обнаружение новых планет около упомянутых субкарликов, это даст важные сведения о свойствах систем "звезда-планета" на поздних стадиях эволюции звёзд", — рассказали в Институте.

Орбитальную обсерваторию предлагается оснастить одним крупным телескопом и шестью небольшими, что позволит не только изучать конкретные объекты, но и составить обзор всей видимой Вселенной в различных спектрах.

"Предполагаемые сроки создания обсерватории "Астрон-2" – 2025-2035 годы с запуском после завершения работы обсерватории "Спектр-УФ", — рассказали в Институте. Реализация проекта, говорят ученые, потребует значительно меньших затрат, чем обсуждаемые перспективные проекты NASA и Европейского космического агентства в области астрофизики.

"Предлагаемый проект будет являться прорывным в области астрофизики и позволит России занять прочную "научную монополию" в области ультрафиолетовых исследований", — отметили в Институте.

В настоящее время Россия работает над созданием ультрафиолетового телескопа "Спектр-УФ". Его запуск планируется в 2024 году. В основные задачи этой астрофизической обсерватории входит изучение эволюции Вселенной, а также изучение атмосферных экзопланет. Аппарат предназначен для получения изображений и спектроскопии в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра.