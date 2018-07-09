Россия и Казахстан обсудят перспективы проекта "Байтерек"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 9 июл – РИА Новости. Развитие проекта "Байтерек" на космодроме Байконур после отказа России от ракеты-носителя "Союз-5" в понедельник обсудят гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, рассказал РИА Новости источник на космодроме.

Космический ракетный комплекс "Байтерек" — совместный проект России и Казахстана, который реализуется с 2004 года. Изначально проект предполагал модернизацию стартового стола от ракеты "Зенит" на Байконуре под ракету "Ангара", однако многократно выросшая впоследствии стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею. Второй этап проекта, который начал реализовываться в 2013 году, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен. В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того, как Рогозин возглавил Роскосмос, он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".

Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр им. Хруничева.

"Дмитрий Рогозин прибудет на Байконур в полдень по московскому времени, после чего в городе у него запланирована встреча с первым заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Маминым по вопросам дальнейшего сотрудничества. Среди наиболее важных вопросов – дальнейшая судьба российско-казахстанского проекта "Байтерек",

международное сотрудничество по развитию Байконура", — рассказал собеседник.

Вечером Рогозин будет присутствовать на заседании госкомиссии, которая примет решение о запуске ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09". Старт запланирован на 0.51 мск во вторник. За запуском грузового корабля Рогозин, как планируется, будет смотреть с наблюдательного пункта. После этого, в 4.39 мск глава госкорпорации будет уже городе наблюдать по трансляции за стыковкой корабля к Международной космической станции. Если все пойдет по программе, этот полет станет испытанием супербыстрой схемы полета грузового корабля к МКС — два витка вокруг Земли вместо шестивитковой или двухсуточной схем, которые используются сейчас.

РИА Новости не удалось получить комментарий в госкорпорации Роскосмос.

Возвращение "Зенита"

По мнению член-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, наиболее вероятным развитием проекта "Байтерек" является возвращение к использованию ракеты "Зенит" с привлечением к реализации компании S7 — владельца "Морского старта" и бренда "Наземный старт", в рамках которого проводились коммерческие пуски ракет "Зенит" с Байконура.

"Соглашение о создании "Байтерека" президенты двух стран подписали еще 15 лет назад, но проект так и не реализован.

По большей части вина здесь лежит на России, которая является основным разработчиком и производителем ракетно-космической техники. За 15 лет было озвучено несколько вариантов развития комплекса. Я считаю, что наиболее разумным может быть вариант, связанный с эксплуатацией "Зенита", потому что стартовый комплекс на Байконуре под ракету имеется, а если возвращаться к проекту пусков с Байконура "Ангары", то нужно строить новый стартовый комплекс. Необходимости в этом, как и необходимого финансирования, ни у одной из сторон нет", — рассказал Ионин.

К реализации проекта "Байтерек", считает эксперт, необходимо привлечь российскую частную компанию S7 Space, которая уже имеет опыт пуска ракеты "Зенит" с Байконура. "Привлечение частника снизит риски и повысит эффективность проекта", — полагает Ионин.

Последний на сегодняшний день пуск ракеты "Зенит" состоялся в декабре 2017 года. Тогда ракета вывела на орбиту созданный в России ангольский спутник связи. После длительных попыток установить связь с космическим аппаратом так и не удалось.

Всего за время эксплуатации ракет "Зенит" было проведено 84 пуска. Их них с Байконура — 48. Остальные — с "Морского старта". В настоящее время готовых ракет для проведения пусков нет. Их производством занимался "Южмаш" (Украина), но в 2014 году сотрудничество с Россией по этой тематике было прекращено. Однако в 2017 году группа компаний S7 заказала на "Южмаше" производство 12 ракет, из которых две находятся в высокой степени готовности. При этом одна из двух ракет изначально создавалась под Байконур.