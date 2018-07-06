Ученые выяснили, где жили детеныши древнейших протолюдей

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Детеныши афарских австралопитеков преимущественно жили на ветках деревьев, и постепенно переходили к "наземному" образу жизни при взрослении, выяснили ученые, открывшие их первый полный скелет. Его фотографии и выводы антропологов были представлены в журнале Science Advances.

"Три миллиона лет назад, если бы вы жили в Африки и не могли развести костер, построить дом или защитить себя при помощи какого-то оружия, то вы, скорее всего, тоже бы искали кров на ветвях деревьев. Умение ходить на двух ногах считается ключевым свойством человека, однако эта способность не поможет вам выжить в лесу, кишащем хищниками, если вы бегаете медленнее их", — рассказывает Джереми ДеСильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа (США).

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина современного человека и когда появились первые представители нашего рода. На эту роль в одинаковой степени претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

В пользу первого кандидата говорит то, что на территории этого региона еще в 1972 году были найдены останки "Люси" – молодой самки афарского австралопитека, жившей 3,18 миллиона лет назад в регионе Афар в Эфиопии. Ее конечности были приспособлены для прямохождения, а многие черты анатомии были похожи на то, как устроен человек, что заставляет многих ученых считать, что "Люси" является своеобразной "праматерью" рода Homo.

Два года назад позиции "Люси" пошатнулись – ученые нашли несколько других древних гоминид, претендующих на схожий статус, а также обнаружили намеки на то, что она умерла, сорвавшись с дерева и упав с большой высоты. Это заставило многих скептиков предположить, что афарские австралопитеки на самом деле жили не в саваннах, а в лесах, и лишь периодически совершали "вылазки" в степь.

ДеСильва и его коллеги выяснили, что это было не совсем так, изучая останки детеныша австралопитека, найденные в 2002 году в регионе Дикика на юге современной Эфиопии. По текущим оценкам ученых, он жил на Земле примерно 3,2 миллиона лет назад, за двадцать тысяч лет до появления "Люси", и умер в возрасте 2,5 лет.

Его останки сохранились необычно хорошо. Все кости скелета, в том числе его ног и ступней, не были расплющены и сохранились до наших дней фактически в первозданном виде, что не характерно для всех остальных останков древних протолюдей. Просветив их при помощи рентгена, ученые смогли восстановить трехмерную форму ног "брата Люси" и сравнить их с тем, как устроены ноги детей и обезьян.

Как оказалось, детеныши австралопитеков могли ходить на двух ногах, не испытывая дискомфорта, но при этом их ступни и щиколотки были устроены так, что они были больше приспособлены для жизни на ветках деревьев, чем на поверхности древних саванн. К примеру, их пяточные и надпяточные кости могли сдвигаться лишь на относительно небольшие углы, что характерно для обезьян, но не для людей или детей.

Что интересно, многие необычные черты "ребенка из Дикики" не совпадают с тем, как были устроены ноги "Люси" и других афарских австралопитеков. Это говорит о том, что форма и анатомия их ноги могли меняться по мере взросления и перехода в новые среды обитания.

Все это свидетельствует о том, что способность к прямохождению возникла у наших предков не внезапно, а развивалась очень постепенно, что и породило подобные необычные различия между взрослыми австралопитеками и их детенышами.