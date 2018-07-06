РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, где жили детеныши древнейших протолюдей

08792
© Фото : Jeremy DeSilva & Cody PrangКости ног детеныша австралопитека, найденные в ЭфиопииКости ног детеныша австралопитека, найденные в Эфиопии
© Фото : Jeremy DeSilva & Cody Prang
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Детеныши афарских австралопитеков преимущественно жили на ветках деревьев, и постепенно переходили к "наземному" образу жизни при взрослении, выяснили ученые, открывшие их первый полный скелет. Его фотографии и выводы антропологов были представлены в журнале Science Advances.

Череп афарского австралопитека по кличке Селам, обнаруженный в 2000 году в Эфиопии
© Фото : Zeray Alemseged / Dikika Research Project
Прямоходящие австралопитеки проводили часть жизни на деревьях
"Три миллиона лет назад, если бы вы жили в Африки и не могли развести костер, построить дом или защитить себя при помощи какого-то оружия, то вы, скорее всего, тоже бы искали кров на ветвях деревьев. Умение ходить на двух ногах считается ключевым свойством человека, однако эта способность не поможет вам выжить в лесу, кишащем хищниками, если вы бегаете медленнее их", — рассказывает Джереми ДеСильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа (США).

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина современного человека и когда появились первые представители нашего рода. На эту роль в одинаковой степени претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

В пользу первого кандидата говорит то, что на территории этого региона еще в 1972 году были найдены останки "Люси" – молодой самки афарского австралопитека, жившей 3,18 миллиона лет назад в регионе Афар в Эфиопии. Ее конечности были приспособлены для прямохождения, а многие черты анатомии были похожи на то, как устроен человек, что заставляет многих ученых считать, что "Люси" является своеобразной "праматерью" рода Homo.

Череп австралопитека седиба, обнаруженный в южноафриканской пещере Малапа
© Фото : Lee Berger
Зубы австралопитеков седиба подтвердили их родство с человеком

Два года назад позиции "Люси" пошатнулись – ученые нашли несколько других древних гоминид, претендующих на схожий статус, а также обнаружили намеки на то, что она умерла, сорвавшись с дерева и упав с большой высоты. Это заставило многих скептиков предположить, что афарские австралопитеки на самом деле жили не в саваннах, а в лесах, и лишь периодически совершали "вылазки" в степь.

ДеСильва и его коллеги выяснили, что это было не совсем так, изучая останки детеныша австралопитека, найденные в 2002 году в регионе Дикика на юге современной Эфиопии. По текущим оценкам ученых, он жил на Земле примерно 3,2 миллиона лет назад, за двадцать тысяч лет до появления "Люси", и умер в возрасте 2,5 лет.

Его останки сохранились необычно хорошо. Все кости скелета, в том числе его ног и ступней, не были расплющены и сохранились до наших дней фактически в первозданном виде, что не характерно для всех остальных останков древних протолюдей. Просветив их при помощи рентгена, ученые смогли восстановить трехмерную форму ног "брата Люси" и сравнить их с тем, как устроены ноги детей и обезьян.

Схема падения Люси с дерева
© Kappelman et al. / Nature 2016
Палеонтологи выяснили, от чего умерла "Люси", прамать человечества

Как оказалось, детеныши австралопитеков могли ходить на двух ногах, не испытывая дискомфорта, но при этом их ступни и щиколотки были устроены так, что они были больше приспособлены для жизни на ветках деревьев, чем на поверхности древних саванн. К примеру, их пяточные и надпяточные кости могли сдвигаться лишь на относительно небольшие углы, что характерно для обезьян, но не для людей или детей.

Что интересно, многие необычные черты "ребенка из Дикики" не совпадают с тем, как были устроены ноги "Люси" и других афарских австралопитеков. Это говорит о том, что форма и анатомия их ноги могли меняться по мере взросления и перехода в новые среды обитания.

Все это свидетельствует о том, что способность к прямохождению возникла у наших предков не внезапно, а развивалась очень постепенно, что и породило подобные необычные различия между взрослыми австралопитеками и их детенышами.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена