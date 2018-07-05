Ученые из России раскрыли корни социальных проблем мигрантов из Азии

Мигранты во время экзаменационного тестирования в одном из ростовских центров государственного тестирования иностранных граждан для получения сертификата о трудовой деятельности в РФ

Мигранты во время экзаменационного тестирования в одном из ростовских центров государственного тестирования иностранных граждан для получения сертификата о трудовой деятельности в РФ

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Многие общественные проблемы, связанные с притоком трудовых мигрантов из стран Средней Азии, возникли из-за отсутствия механизмов по интеграции их семей в жизнь России и незнания ими русского языка, заявляют социологи из Санкт-Петербурга в статье, опубликованной в журнале Political Geography.

"Несовершенства системы породили институт полулегальных коммерческих посредников, "оказывающих помощь" мигрантам. На этом фоне особенно важно отметить проводников иного рода — врачей, учителей и активистов, помогающих детям и семьям мигрантов встраиваться в российские реалии", — рассказывают Елена Никифорова и Ольга Бредникова из Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге.

По статистике ООН, Россия сейчас занимает четвертое место в мире по числу мигрантов после США, Германии и Саудовской Аравии. Падение советского строя, снижение уровня жизни и конфликты в бывших республиках СССР уже два десятка лет заставляют людей всех национальностей переселяться на территорию России.

Как отмечают исследователи, в отличие от стран Запада, где сегодня бушуют ожесточенные дискуссии о том, что делать с такими мигрантами, в нашей стране первые волны "переселений народов" прошли почти безболезненно на фоне тяжелых проблем в экономике в конце прошлого века. Помогло этому и общее прошлое, и общий язык местного населения и иммигрантов.

С другой стороны, вместе с ростом общего благополучия повысилась и социальная напряженность, связанная с массовой миграцией. Сейчас большинство переселенцев переезжает в Россию по трудовым, а не гуманитарно-политическим причинам, что вызывает определенные трения в обществе и проблемы среди самих мигрантов.

Бредникова и Никифорова, как передает пресс-служба Российского научного фонда, попытались раскрыть корни этих социальных сложностей, опросив самих мигрантов, чиновников, непосредственно работающих с ними, а также сотрудников различных неправительственных организаций и органов социальной опеки.

Как показал анализ этих данных, почти все социальные проблемы, связанные с мигрантами, оказались продуктами двух взаимосвязанных феноменов. Первый из них — отсутствие механизмов по интеграции детей и семей мигрантов в общественную жизнь России, вынуждающий трудовых мигрантов перевозить семью на новую родину нелегально, обращаясь за помощью к коррупционерам и теневым посредникам из мира криминала.

Второй источник сложностей связан с самими мигрантами. Как отмечают социологи, сейчас на территорию страны проникают первые представители новых поколений жителей стран Средней Азии, родившиеся уже после распада СССР и не знающие русского языка и культуры так же хорошо, как ими владели их предшественники. Это делает их "чужими" в глазах россиян и порождает множество трений на личном уровне.

И тот, и другой фактор привели к тому, что трудовые мигранты воспринимаются и государством, и обществом как нечто "временное", не имеющее права на постоянное существование и жизнь. Подобная "временность" открывает простор для коррупции и мешает интеграции мигрантов в социум даже в тех случаях, когда они этого хотят.

Если эти проблемы решить, то тогда государство получит сразу два плюса – ликвидирует социальную напряженность, связанную с присутствием трудовых мигрантов в крупных городах России, и приблизится к ликвидации демографического кризиса в стране.