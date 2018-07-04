Тамбовская область и РАН укрепят сотрудничество в развитии АПК

ТАМБОВ, 4 июл – РИА Новости. Тамбовская область и Российская академия наук будут развивать сотрудничество с целью внедрения в АПК региона достижений отечественной науки; договоренность об этом подтверждена в ходе визита президента РАН Александра Сергеева на Тамбовщину, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Глава РАН высоко оценил систему подготовки кадров и научно-исследовательский потенциал вузов в регионе. Нестандартные подходы, хорошая учебная база, профориентационная работа с раннего возраста и возможность изучить современное высокотехнологичное оборудование на практике позволяют готовить востребованных специалистов для региональной экономики", — отметил собеседник агентства.
По мнению Сергеева, в Тамбовской области выстроена наиболее оптимальная модель образования в сфере подготовки специалистов для работы в АПК, отвечающая современным требованиям, в чем большая заслуга главы администрации Александра Никитина.
В свою очередь, Никитин подчеркнул, что благодаря господдержке серьезно укрепилась инфраструктура и лабораторная база вузов. В настоящее время речь идет о создании на территории области инновационно-технологического центра и при реализации этого проекта региональные власти также рассчитывают на поддержку РАН, добавил глава обладминистрации.