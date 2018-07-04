РАН примет участие в инновационном проекте "Мичуринская долина"

ТАМБОВ, 4 июл — РИА Новости. Российская академия наук примет самое активное участие в реализации в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", сообщил в среду журналистам президент РАН Александр Сергеев.

Руководство РАН находится в Тамбовской области с рабочей поездкой. "Цель поездки заключается в том, чтобы Российская академия наук совместно с администрацией Тамбовской области разработали предложения по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности на базе современных достижений науки и технологий", — пояснил Сергеев.

Глава РАН пояснил важность проекта "Мичуринская долина". По словам Сергеева, этот проект может стать для российского агропромышленного комплекса примером интеграции науки, высшего образования и высокотехнологичного производства как заказчика наукоемких разработок. "Российская академия наук примет самое активное участие в том, чтобы продвигать этот проект", — подчеркнул Сергеев.

Он также отметил, что в Тамбовской области создана полная цепочка подготовки кадров для работы в современном высокотехнологичном сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Основная цель проекта "Мичуринская долина" — создать новую форму трансфера технологий в агропромышленном комплексе, объединяющую все этапы научно-технологического цикла от фундаментальных исследований до массового производства нового продукта, и тем самым сформировать эффективную систему внедрения результатов научно-исследовательских работ в сельское хозяйство и связанные с ним отрасли АПК.