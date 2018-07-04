Ученые впервые обобщили исследования узких плазмонных резонансов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" вместе с коллегами из Франции (Университет Экс-Марсель) и Англии (Манчестерский и Эксетерский университеты) впервые обобщили опыт исследований плазмонных резонансов – явлений, связанных с сильным поглощением света в слоях искусственно созданных плазмонных материалов (метаматериалов) на основе металлических наноструктур. Эти исследования обещают революционный прорыв самым разным сферам – от ранней диагностики опасных заболеваний до контроля окружающей среды и продуктов питания.

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины, профессор НИЯУ МИФИ и Университета Экса-Марселя Андрей Кабашин, статья, опубликованная в самом высокорейтинговом научном журнале по химии "Chemical Reviews" – первый всеобъемлющий обзор, посвященный ультраузким плазмонным резонансам. Авторы проанализировали последние научные работы в этой области и примеры прорывных применений таких резонансов в биосенсинге, создании панелей солнечных элементов, оптоэлектроники, сохранения баз данных, телекоммуникаций.

"Плазмонные колебания, или плазмоны, представляют собой коллективные колебания свободных электронов в металлических наноструктурах при их оптическом возбуждении. Плазмоника же, как новая область исследований – в последние годы достигла впечатляющего прогресса и обещает новые значительные разработки для нанооптики, нанофотоники и метаматериалов", – рассказал Андрей Кабашин.

Как отметил ученый, плазмонные резонансы с крайне малой спектральной шириной (до 2 нанометров) наблюдаются при освещении метаматериалов на основе наночастиц золота (в условиях дифракционно-обусловленной электромагнитной связи между локализованными колебаниями свободных электронов в наночастицах).

Обзор для "Chemical Reviews" подробно описывает достижения исследователей НИЯУ МИФИ и их коллег в области генерации сингулярных явлений в фазе отраженной световой волны за счет использования таких резонансов. "Такие явления крайне перспективны для задач оптического биосенсинга, связанного с детектированием критически биологических аналитов – например, возбудителей опасных заболеваний в биомедицинских анализах – при помощи их селективных партнеров", – пояснил Андрей Кабашин.

По словам ученых, это исследовательское направление является одним из самых перспективных в области биосенсинга. Будучи использованной в качестве сигнального параметра, фазовая сингулярность обещает революционный прорыв не только в ранней диагностике опасных заболеваний и ультрачувствительном допинг-контроле, но и в контроле за продуктами питания и окружающей средой, оптоэлектронике, создании панелей солнечных элементов, сохранении баз данных.