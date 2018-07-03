Роскосмос скорректирует Федеральную космическую программу до 2025 года

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная комическая программа России на период 2016-2025 годов будет пересмотрена для взаимной увязки перспективных проектов, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

В конце июня новый гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил свое видение развития российской ракетно-космической отрасли. В частности, были пересмотрены некоторые программы: принято решение вернуть пилотируемую программу с Байконура на космодром Восточный, а запуски корабля "Федерация" с ракеты "Союз-5" решено вновь "пересадить" на "Ангару", от текущей концепции носителя "Союза-5" решено отказаться, а вместо нее подумать над ракетой на метановом топливе.

"Мы сейчас системно увязываем все перспективные проекты. Возможно, это потребует внесения определенных изменений в действующую программу. Но это не означает, что она будет переработана полностью", — заявили в госкорпорации.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли пояснил РИА Новости, что в руководстве "Роскосмоса" сейчас рассматривается две концепции изменения Федеральной космической программы – косметических изменений и полного пересмотра всей программы. Для этого в госкорпорации проводятся ежедневные совещания и формируется новое видение развития космической программы. "В зависимости от полученных результатов будет приниматься то или иное решение", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в ходе недавней встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым Рогозин получил поддержку от правительства в шагах по восстановлению финансовой системы госкорпорации.

Также сообщалось, что действующая Федеральная космическая программа России может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 миллиардов рублей в ближайшие три года, что потребует пересмотра ее сроков и целевых параметров.

Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы была утверждена правительством в марте 2016 года. Объем ее бюджетного финансирования определен в 1,4 триллиона рублей. Изначально при разработке программы в 2014 году, до секвестра бюджетных расходов, на ее реализацию предлагалось запросить 2,8 триллиона рублей.